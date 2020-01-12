«إسعاد الطلبة».. خدمات سريعة ومميزة في جامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

يُعد مركز إسعاد الطلبة في جامعة الإمارات، أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الجامعة، تحقيقاً لرؤية حكومة الإمارات 2021، ويسعى إلى تطبيق معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي بدوره يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من خدمات الحكومة الاتحادية إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.

وأكدت مريم الكعبي مديرة المركز لـ«البيان» أن مركز إسعاد الطلبة يهتم بالدرجة الأولى بتقديم تجربة متميزة سهلة وسريعة وذات كفاءة من خلال توفير الخدمات في موقع واحد مخصص للطلبة عن طريق موظفين مختصين مدربين على أعلى معايير التميز وثقافة تقديم الخدمة لتحقيق سعادة الطلبة عن الخدمات المقدمة، مشيرة إلى توفير مجموعة من الخدمات المختلفة، منها السكن الطلابي، وصندوق رعاية الطلبة، والذي يدعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود بالإعانات المالية، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللوحي والمحمول وخدمات أصحاب الهمم والإرشاد الشخصي، وخدمات العمل التطوعي بالإضافة إلى الخدمات الصحية وخدمات الطلبة الدوليين، مما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلبة بمختلف مستوياتهم وإمكانياتهم لتحقيق التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات وبناء الشخصية وتعزيز مركز الجامعة في تحقيق مؤشر السعادة.

أصحاب الهمم

وأضافت إن المركز يولي أهمية خاصة للطلبة من أصحاب الهمم، لضمان الحصول على فرص تعليمية متساوية مع أقرانهم، حيث يقدم لهم باقة من الخدمات الداعمة والمتنوعة التي تتناسب مع احتياجاتهم مثل توفير أجهزة تكنولوجية مساعدة وبرامج متخصصة وتوفير خدمة المواد الدراسية المطبوعة في صورة برايل أو المسموعة عن طريق النصوص السمعية، وكذلك توفير النصوص المكبرة بالإضافة إلى تقديم وتوفير البرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع الشركاء، وذلك تحقيقا ً للهدف الاستراتيجي لجامعة المستقبل في إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في تخصصاتهم، قياديين منتجين في مجتمعهم.

إنجازات وخطط

وقام المركز مؤخراً بإطلاق برنامج تدريبي في سعادة المتعاملين بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تدريب موظفي الصف الأمامي ومقدمي الخدمات وتمكينهم من تقديم خدمات متميزة تفوق التوقعات لتحقيق سعادة الطلبة، بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية ودورات تخصصية لموظفي مركز إسعاد الطلبة والتي من شأنها إثراء الجانب المعرفي والمهني مما ينعكس إيجاباً في تقديم الخدمات وتحسين وتطوير تجربة المتعامل.

كما يولي المركز أهمية كبيرة لإشراك الطلبة في تصميم الخدمات المقدمة من خلال إطلاق مجالس إسعاد الطلبة لضمان تقديم ملاحظات بناءة واقتراحات مبتكرة وإيجابية وضمان المساهمة في استشراف مستقبل الخدمات ومشاركة التجربة السعيدة والإيجابية مع الغير تحقيقاً لمعادلة إسعاد المتعاملين.

وقد حصل مركز إسعاد الطلبة في الجامعة على تقييم في مؤشر إسعاد المتعاملين بنسبة 90.3 % بحسب مؤشر السعادة لمجلس الوزراء.

إشادات طلابية

بدورها عبرت الطالبة مهرة عبد الله، من كلية التربية عن سعادتها بالخدمات، التي يقدمها مركز إسعاد الطلبة بالجامعة الذي يوفر للطلبة العديد من الخدمات، وقالت:«خلال سنوات دراستي في الجامعة ساعدني المركز كثيراً من جميع النواحي سواء الناحية الأكاديمية أو الأمور الحياتية، كما أنني استمتعت بحضور الورش التي قدمها المركز والتي أضافت لي الكثير من المهارات والخبرات. ومن جهته قال الطالب عمر البلوشي من أصحاب الهمم بالجامعة:» من خلال تجربتي الشخصية لثلاث خدمات في المركز وهي الرعاية الصحية، والإرشاد النفسي الشخصي والعمل التطوعي فقد اتسمت هذه الخدمات بالكفاءة العالية، كما أنني أشكرهم على دعم أصحاب الهمم وتمكينهم من خلال خدمات وتسهيلات في كافة المجالات.