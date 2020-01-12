1.1 مليون طالب وطالبة يستأنفون الفصل الثاني

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

من المقرر أن يستأنف، اليوم، نحو مليون و100ألف طالب وطالبة، على مستوى الدولة، دراسة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، على مستوى الدولة، من المدارس الحكومية والخاصة، التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء استعداداتها وتحضيراتها المكثفة، لتحقيق الاستقرار اللازم للمجتمع المدرسي، مؤكدة حرصها على توفير أفضل انطلاقة للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، بما يحقق للمدارس الاستقرار والأجواء الدراسية المرجوة.

وأكدت فوزية حسن بن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»

جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، بعد انتهاء أعمال الصيانة والنظافة، مشيرة إلى نزول فرق ميدانية للمدارس للوقوف على سير انطلاق الدراسة وإذا ما كانت هناك أي معيقات للعمل على تذليلها.

وأوضحت أن الوزارة منحت إدارات المدارس صلاحية اتخاذ قرار التعطيل في حال تضررها من الأحوال الجوية حرصاً من الوزارة على أمن وسلامة الطلبة.