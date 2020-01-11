الإمارات .. تعطيل الدراسة في بعض المدارس الخاصة غداً

المصدر: دبي-رحاب حلاوه

يستأنف غداً نحو مليون و100 الف طالب وطالبة، على مستوى الدولة، دراسة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، على مستوى الدولة، من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزاره التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء استعداداتها وتحضيراتها المكثفة، لتحقيق الاستقرار اللازم للمجتمع المدرسي، مؤكدة حرصها على توفير أفضل انطلاقة للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، بما يحقق للمدارس الاستقرار والأجواء الدراسية المرجوة.

وقالت فوزية حسن بن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسيه في وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص للبيان على الإدارات المدرسية المتضررة رفع تقارير للوزارة، بتعزز استىناف دوام الطلبه غدا،

وعليه يتم اتخاذ قرار التعطيل من عدمه معلنة تعاون الوزارة مع عدة جهات كمؤسسة موصلات الامارات لتقصي وضع المدارس التي تحول تجمعات المياه من الوصول اليها.

وأكدت بن غريب جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بعد انتهاء اعمال الصيانة والنظافة مشيرة إلى نزول فرق ميدانية للمدارس للوقوف على سير انطلاق الدراسة وإذا ما كانت هناك اي معيقات للعمل على تذليلها.

وذكرت ان الوزارة منحت ادارات المدارس صلاحية اتخاذ قرار التعطيل في حال تضررها من الأحوال الجوية حرصًا من الوزارة على امن وسلامة الطلبة.

وتمنت للطلبة فصلا دراسيا ناجحا داعية إلى الاجتهاد والمثابرة .

يذكر ان عدداً من المدارس الخاصة قد أعلنت تعطيل الطلبة يوم غد الأحد نظرًا لحجم الأضرار التي لحقت بمرافقها علي ان تستأنف الدراسه يوم الاثنين.