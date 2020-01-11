تدريب طالبات «القاسمية» على الإسعافات الأولية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية دورة إسعافات أولية أساسية بالتعاون مع برنامج «ساند» استهدفت تعليم وتدريب طالبات الجامعة على مهارات التدخل السريع وتقديم الإسعافات اللازمة في الحالات الحرجة.

وقامت بتقديم الدورية الدكتورة تغريد زهدي محمد، متناولة كيفية التصرف أوقات الأزمات، وأهم أسس الإسعافات الأولية إلى جانب إجراء تطبيقات لحالات إنقاذ لأشخاص مصابين، وبيان أهمية التدخل للحفاظ على سلامتهم لحين وصول الأطقم الطبية.

وتلقت الطالبات تدريبات في كيفية تقديم الرعاية والعناية الأولية والفورية والمؤقتة التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة وتعلمن نشر ثقافة الإسعافات الأولية في الميدان التربوي داخل الجامعات لما لها من مردود إيجابي واسع في المجتمع، حيث إن المسعفين باستطاعتهم تقديم الخدمة الإسعافية لمن يحتاجها سواء في داخل الجامعة أو خارجها .

وتفاعلت الطالبات مع الورشة التدريبية وقمن بإجراء إسعافات محاكاة لما ينبغي أن يتم في الحالات الحرجة إذا ما احتاجت المساعدة اللازمة.