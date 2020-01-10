400 طالب يشاركون في معسكر كشافة الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

يشارك 400 من طلبة المدرسة الإماراتية بمرحلتي التعليم الثانية والثالثة في معسكر كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت، والذي انطلق الأحد الماضي في مجمع المراكز التخصصية في كلباء - الشارقة، ومجمع المراكز التخصصية في الممزر - دبي، ويستمر 7 أيام، حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

ويأتي المعسكر في إطار مبادرة «كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت»، ويستهدف تأهيل طلبة المدرسة الإماراتية وصقل مهاراتهم وإشباع شغفهم في مجال الأنشطة الكشفية ومجال الذكاء الاصطناعي والروبوت.

وإعدادهم وتدريبهم على الانخراط والتنافس في الأنشطة والمجالات الحديثة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة، ما يزودهم بمجموعة كبيرة من المهارات العلمية والحياتية القيمة.

تسهم مبادرة كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً بالتزامن مع عام الاستعداد للخمسين، في توسيع دائرة الطلبة المستهدفين في مدارس الدولة لتجمع ذوي المهارات الكشفية مع أولئك الشغوفين بعلوم الذكاء الاصطناعي والروبوت، لتحفيزهم على التفوق في هذا الميدان المتنامي على المستوى العالمي.

وتحفيز الميول الكشفية في شخصياتهم، وتعزيز مشاعرهم الوطنية، وتأهيلهم لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المسابقات المحلية والدولية، بما يسهم في النهاية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 المتمحورة حول التأسيس لنظام تعليمي رفيع المستوى، يدعم اقتصاداً تنافسياً معرفياً مبنياً على الابتكار.

ويشتمل المعسكر على أربعة مسارات، هي: مسار الروبوت الغواصة ROV، ومسار الروبوت فيرست FTC، ومسار الروبوت فيرست FLL، ومسارات Masterskills للمهارات المتقدمة التي تنظم في مجمع المراكز التخصصية في دبي. وتتطلب المنافسة في هذه المسارات قدراً كبيراً من ضبط النفس والحزم والالتزام والقدرة على إدارة الوقت والثقة في الذات والاعتماد عليها، والقابلية للعمل في إطار الفريق وقيادته.