جامعة خليفة تستقبل 200 من مستجدي البكالوريوس والدراسات العليا

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

استضافت جامعة خليفة 200 من الطلاب الجدد على مدار يومين خلال فعاليات اليوم التعريفي لطلبة برامج البكالوريوس، والدراسات العليا. ونظمت الجامعة، أمس، اليوم التعريفي لطلبة الدراسات العليا، حيث شهدت الطلاب العديد من الأنشطة المتخصصة بهدف تعزيز دور الطلبة الجدد في التكيف مع الحياة الجامعية، والتي تشمل المرافق البحثية والبرامج الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية ومختلف الأندية الطلابية. وأكد الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية، أن الطلاب الجدد أصبحوا الآن معنا في عائلة واحدة، حيث تم تعريفهم ومن حضر من أهاليهم على مرافق الجامعة من قاعات دراسية ومختبرات ومراكز بحثية ومكتبات، مشيراً إلى تسكين الراغبين منهم بالسكن الجامعي، كما التقوا بالمرشدين الأكاديميين وأعضاء الهيئة التدريسية. وأضاف أنه تم استقبال نحو 100 من طلبة البكالوريوس في اليوم الأول، و100 من طلاب الماجستير والدكتوراه وطلاب كلية الطب في اليوم الثاني، مشيراً إلى أن عدد الطلبة الجدد الذين سينضمون إلى جامعة خليفة سيزيد عن 200 طالب حتى الآن.

حضور لافت

وأشار إلى أن أهم ما يميز فعاليات اليوم الأول حضور عدد كبير من طلاب الخدمة الوطنية الذين أدوا الخدمة وحضروا لاستكمال الدراسة في الجامعة.

وأضاف أن عدداً غير قليل من طلاب الدراسات العليا جاءوا من خارج الدولة لاستكمال الدراسات العليا بالجامعة.

وأعرب كل من الطلاب خالد سلطان المزروعي ومحمد العوذلي وسلوى بولعراوي، وهم طلاب ماجستير ودكتوراه في الهندسة والهندسة الطبية بجامعة خليفة، عن سعادتهم بالمختبرات الحديثة، وتوفير المعامل والمراكز البحثية، مؤكدين أن الجامعة تتبوأ مكانة متميزة بين الجامعات على مستوى العالم.