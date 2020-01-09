المنتخب المدرسي للبرمجة يشارك في أولمبياد كازاخستان للمعلوماتية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شارك المنتخب المدرسي للبرمجة في أولمبياد كازاخستان للمعلوماتية السادس عشر، والذي انطلق أمس بمشاركة 20 دولة من مختلف دول العالم، ويتكون منتخب «المدرسة الإماراتية» من ستة طلبة موزعين على الفئات العمرية التي يستهدفها الأولمبياد، فيما يشارك في المنافسات 185 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم.

وتم اختيار الطلبة بناءً على قدراتهم إلى جانب حصيلة مشاركتهم في المسابقات المتخصصة بالبرمجة، ونظمت الوزارة ورش عمل ومعسكرات ضمن مساعيها لتمكين الطلبة من المعارف والمهارات المتقدمة في مجال البرمجة.

ويحاكي الأولمبياد مهارات الطلبة المشاركين به في لغة ++c البرمجية ومدى قدرتهم على الاستفادة منها في تطوير برامج متنوعة في مختلف المجالات العلمية والعملية، وتنفرد الإمارات بمشاركتها في أولمبياد كازاخستان باعتبارها الدولة العربية الوحيدة، وهو ما يعكس مدى حرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة أحدث التوجهات العالمية المرتبطة بمجالات البرمجة وتمكين الطلبة منها باعتبارها لغة المستقبل.