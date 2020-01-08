مجلس جامعة الإمارات يعتمد تعديل بعض البرامج الأكاديمية

المصدر: العين – داوود محمد

وافق مجلس جامعة الإمارات في اجتماعه الثاني العام الأكاديمي 2019 - 2020 على استراتيجية الجامعة المحدثة، واطلع على ميزانية الجامعة للعام 2020، واعتماد سياسة قبول الطلبة في الجامعة للعام الجامعي 2020/2021. وتمت الموافقة على تعديل وتحديث عدد من البرامج الأكاديمية منها تعديل برنامج البكالوريوس في الإحصاء، وتحديث برنامج الماجستير في الحكومة والسياسة. إضافةً إلى عدد من الموضوعات المتعلق بتطوير وتحديث آليات العمل الأكاديمي والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة الريادة والتميز لجامعة الإمارات "جامعة المستقبل".

جاء ذلك خلال ترأس سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع المجلس في مقر الجامعة. والذي يضم في عضويته كل من عيسى عبدالفتاح كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي، وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة مبادلة للاستثمار. والدكتور محمد علي الشرياني، والأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتورة أسماء أبوبكر المنهالي، كلية العلوم جامعة الإمارات، والدكتور محمد سليمان الحوقاني، كلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات، والدكتورة شما جمعة الفلاسي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمارات. والدكتور محمد مقداد السويدي، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الإمارات.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي مدير الجامعة بالإنابة أن سياسة القبول المعتمدة هي نفسها السياسة التي طبقت العام الأكاديمي 2019-المحددة بحصول الطالب على 80 بالمئة في المعدل العام في كافة التخصصات و 90 بالمئة لكلية الطب والعلوم الصحية، بالإضافة إلى 1250 في اختبار قياس مهارات اللغة الإنجليزية "أمسات".