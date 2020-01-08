مدارس «حماية» تناقش برامجها وخططها التطوير ية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم.

وذلك لمناقشة مستوى تنفيذ القرارات السابقة، واستعراض أهم المقترحات والمشاريع والبرامج والخطط التطويرية المستقبلية، التي تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير المتطلبات التي تضمن خلق بيئة متكاملة في «مدارس حماية».

جودة التعليم

وأكد معاليه على أهمية ضمان سير الأداء في مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، وذلك من خلال الإشراف على جودة وبيئة التعليم فيها من قبل «مجلس أمناء مدارس حماية».

واقتراح طرق وممارسات ووسائل وأدوات لتطويرها، وتوفير المتطلبات والاحتياجات الداعمة لها، والمتابعة المستمرة وتقييم مستوى النتائج، ما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية في كافة مدارس حماية، وتحقيق الأهداف المنشودة.

حضر الاجتماع أحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس ممثلين باللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.

وهاني راشد الهاملي، مدير مكتب تنافسية دبي، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وهشام القيزي، مدير مؤسسة صندوق المعرفة، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، أمين عام المجلس، وبقية أعضاء المجلس من مختلف الجهات.

أهداف استراتيجية

وأضاف معالي اللواء عبدالله خليفة المري، أن الاهتمام بمدارس حماية يأتي في إطار الاهتمام بتحقيق أهداف واستراتيجية شرطة دبي من خلال متابعة المشاريع والأفكار التي أطلقتها.

وأن مجلس أمناء مدارس حماية يُعنى بعملية الإشراف على هذه المدارس لضمان تحقيق الأهداف، من خلال متابعة جودة التعليم.

مشيراً إلى أن التعاون المستمر لكافة الشركاء أثمر عن تحقيق الكثير من الإنجازات لهذه المدارس، وهو ما يعكس حرصهم وإدراكهم الكامل وإيمانهم بمشروع مدارس حماية وأهميته.

100 %

ناقش الحضور العديد من المواضيع، من ضمنها الاطلاع على نتائج تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، والتي تم تحقيقها بنسبة 100 %.

واستعرضت عواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، البرامج والتطبيقات الذكية المتعلقة بالعملية التعليمية في مدارس حماية، فميا قدمت الدكتورة حنان علي، عرضاً عن مستجدات العيادات المدرسية، واستعرضت المقدم وداد عبدالرحمن لوتاه، نتائج الفصل الدراسي الأول.