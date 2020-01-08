تعاون بين «حمدان الذكية» وجامعة الإسكندرية لنشر المعرفة عربياً

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

وقّعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» صباح أمس مذكرة تفاهم مع «جامعة الإسكندرية» بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء الجامعة، لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة في العالم العربي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور عصام الكردي، رئيس «جامعة الإسكندرية» لجامعة حمدان الذكية لاستشراف آفاق التعاون الثنائي في تطوير منظومة التعليم الذكي.

وقّع الاتفاقية كل من الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، والدكتور عصام الكردي، وسط تأكيد الجانبين على تعزيز أطر الشراكة العلمية والمعرفية، استكمالاً للعلاقات المتينة والروابط التاريخية بين الإمارات ومصر.

وتشتمل مجالات التعاون باستخدام تقنيات التعليم الذكي لدى جامعة الإسكندرية، التي ستحظى بفرصة التسجيل المجاني في «شهادة الهيئة التدريسية في التعلم الذكي».

ثمرة

وأوضح معالي الفريق خلفان أن التعاون المعرفي والتعليمي مع «جامعة الإسكندرية» يمثل تتويجاً للعلاقات الإماراتية-المصرية المتأصلة والوطيدة.

مؤكداً أهمية الخطوة في فتح آفاق رحبة للنهوض بالتعليم العالي استناداً إلى ركائز الابتكار التكنولوجي والتميز والبحث العلمي، فضلاً عن إغناء المعرفة التي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنها «رأس المال الحقيقي للبشرية».

ثقة عالية

ولفت الدكتور منصور العور إلى أن التعاون النوعي مع «جامعة الإسكندرية» يؤكد الثقة العالية التي توليها الأوساط الأكاديمية في العالم العربي لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية».

وأكد الدكتور عصام الكردي حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات المرموقة.