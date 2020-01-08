«نيويورك أبوظبي» تطلق الفصل الدراسي المكثّف

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي النسخة السنوية العاشرة من الفصل الدراسي المكثّف لشهر يناير، والذي يعد أحد أبرز البرامج التعليمية التفاعلية في الجامعة منذ تأسيسها عام 2010.

ويتيح الفصل المكثّف للطلاب على مدار ثلاثة أسابيع فرصة خوض رحلة استثنائية من التعلّم والاستكشاف حول العالم.

وتتضمن دورات هذا العام استكشاف مدى انتشار وتأثير البلاستيك على عالمنا في كل من دولتي الإمارات والفلبين، مروراً بالعمل مع الداعمين لحقوق أصحاب الهمم في زامبيا، والتعاون مع الموسيقيين الخليجيين في الكويت، والتفاعل مع حملة الانتخابات الرئاسية من خلال زيارة ميدانية إلى آيوا ونيوهامشير وواشنطن في الولايات المتحدة، وغيرها من الدورات.

يتضمن البرنامج دورات تعليمية تم تصميمها خصيصاً لتزويد الطلاب بتجارب تفاعلية في دولة الإمارات وخارجها، تهدف لتوسيع مداركهم الفكرية ودفعهم للتعلم خارج حدود جدران قاعات الفصول الدراسية.