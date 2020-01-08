«الإمارات للتكنولوجيا» تحصل على اعتماد «التعليم العالي» الأردنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كلية الإمارات للتكنولوجيا بأبوظبي أمس عن حصولها على اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية في برامج الإدارة والعلوم الصحية الطبية والإعلام.

وقال البروفيسور عبدالرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا: يُعدّ الاعتماد الجامعي عملية ضمان جودة يتمّ وفقاً لها تقييم البرامج من قبل هيئة خارجية، وفي حالة الوفاء بالمعايير المطلوبة، تُمنَح الكلية الاعتماد الأكاديمي.

وأضاف: يُسعدنا حصول كلية الإمارات للتكنولوجيا على اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يُمثّل خير دليل على مُراعاتنا معايير الجودة رفيعة المستوى على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تضمن لطلابنا وطالباتنا الحصول على مؤهل تعليمي معترف به عالمياً.

وقال إنه «من المؤكد أن الحصول على مؤهل تعليمي من جامعة معتمدة يُكسب الطلاب ميزة تنافسية في سوق العمل، ونسعى في الكلية إلى إعداد الطلبة لمهن ريادية عبر دمج ثقافة الريادة وروح المبادرة في المناهج الجامعية في شتى التخصصات، للتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المؤكدة على أهمية تعزيز الإبداع والريادة في المجالات العلمية والتعليمية».

واختتم صابوني بالقول: أتوجه بالشكر إلى أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في الجامعة لجهودهم المبذولة للارتقاء بمعايير الجودة في المساقات التعليمية داخل الكلية.