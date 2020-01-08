«خليفة التربوية» تعلن انتهاء قبول طلبات المرشحين للدورة 13

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن انتهاء قبول طلبات المرشحين للدورة الثالثة عشرة 2019/‏2020، والتي انطلقت في 9 سبتمبر 2019.

وذلك للتقدم للمجالات المطروحة وعددها 9 مجالات موزعة على 18 فئة.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على وجود إقبال واسع من الميدان التربوي والأكاديمي من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي للترشح لهذه الدورة وفقاً للمجالات المطروحة وتنوعها بما فيها الأسرة الإماراتية المتميزة، والتنافس بفئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.

مشيرة إلى أن الجائزة تعتمد معايير دقيقة فيما يتعلق بالشفافية المطلقة في تقييم الأعمال المرشحة من قبل لجان تحكيم متخصصة وفقاً لكل مجال من المجالات المطروحة والمعايير المحددة لهذا المجال.

وأوضحت بأن الأمانة العامة للجائزة أنشأت تحديثاً شاملاً للموقع الإلكتروني والخدمات الذكية بما يسهل على المرشحين التواصل الإلكتروني مع الأمانة واللجان المتخصصة ويعزز التفاعل بين المرشحين وتلك اللجان بما يدعم آليات الوصول إلى الأعمال المتميزة في الميدان على المستويين المحلي والعربي.

وقالت أمل العفيفي: إن المجالات المطروحة لهذه الدورة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية بل هناك مجالات مختصة بدعم وتشجيع المؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بالشأن التعليمي، وهناك مؤسسات حكومية بارزة تحرص على المشاركة في دورات الجائزة عاماً بعد عام، وهو ما يترجم مكانة هذه الجائزة التربوية على مستوى الدولة والوطن العربي.