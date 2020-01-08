تعاون بين «أمريكية رأس الخيمة» و«أبالاشيان»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقّعت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ملحقاً لاتفاقية سابقة مع جامعة ولاية أبالاشيان في الولايات المتحدة بهدف توسيع آفاق التعاون بين الجامعتين.

ووقعّ الاتفاقية كلّ من البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة؛ وشيري إيفرتس، رئيس جامعة ولاية أبالاشيان.

وستقوم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة ولاية أبالاشيان بتأسيس برنامج (3+1) لانتقال الطلبة.

وبعد النجاح في إتمام الأعوام الثلاثة الأولى من المناهج الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في إدارة الضيافة بأمريكية رأس الخيمة، سيتم قبول الطلاب المؤهلين ضمن قسم الإدارة في كلية ووكر للأعمال لمتابعة مقررات إدارة الضيافة.

وبموجب برنامج انتقال الطلبة، سيقوم الطلاب بالدراسة لمدة عام واحد في جامعة ولاية أبالاشيان وإتمام المقررات المطلوبة في مجال إدارة الضيافة للتأهل للحصول على درجة البكالوريوس في الإدارة التي تمنحها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.