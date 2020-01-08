«الشارقة للتعليم» يطلق «نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة - وام

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُواد»، مشروع «نجوم الأعمال»، ضمن برنامج مهارات.

وذلك على كورنيش مدينة خورفكان، بمشاركة طلبة من المدارس الحكومية والخاصة من المراحل العلمية من الصف الخامس حتى الثاني عشر، إضافة إلى طلبة الكليات والجامعات، وشملت عرض 10 مشاريع تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع ريادة الأعمال، من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة تجربة العمل الخاص بشكل عملي.

ويسهم مشروع «نجوم الأعمال» في إعداد وتحفيز النشء من رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم في مجال إدارة الأعمال، وتعريف الطلبة بعالم التجارة، وخوض تجربة الاستثمار المالي من خلال مشاريع بسيطة، إضافة إلى توجيه الطلبة وتنمية قدراتهم الاستثمارية ومهاراتهم الابتكارية في المشاريع المستقبلية.

وقال محمد الملا، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، إن الهدف من تنفيذ النسخة الثانية من المشروع في خورفكان يأتي وفق تطلعات المجلس وحرصه على تعميم رقعة الاستفادة على الطلبة الذين يقطنون مدينة خورفكان وما حولها، مشيراً إلى أهمية البرامج والمشاريع اللاصفية التي تصقل مهارات الطلبة.

وأوضح حمد المحمود، مدير مؤسسة «رُوّاد»، أن مبادرة «نجوم الأعمال» تؤكد نجاحها عاماً تلو عام، وهو ما انعكس على المستوى النوعي والكمي للمشاركات فيها.

مشيراً إلى أن إطلاق النسخة الأولى من المبادرة في مدينة خورفكان ولأول مرة في المنطقة الشرقية سيسهم بالتأكيد في زيادة إقبال الطلبة، للمشاركة فيها بمشاريعهم الريادية الصغيرة بحكم قرب موقع الحدث من مناطق سكنهم ومدارسهم وجامعاتهم، كما يتيح الفرصة لأولياء الأمور للوجود مع أبنائهم وتشجيعهم وتحفيزهم، وبالتالي إشراك أكبر عدد ممكن من الطلبة والمشاريع في هذه المبادرة.