33 مختبراً تدعم الابتكار بـ«هندسة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت جامعة أبوظبي أعمال صيانة شاملة، وتحديثاً لـ 33 مختبراً علمياً متطوراً بكلية الهندسة، في إطار استراتيجيتها لتأهيل الطلبة لمواكبة ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

من خلال مختبرات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة، التي تعزز الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي التجريبي في مجالات الهندسة الطبية الحيوية وهندسة الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسوب.

إضافة إلى الطيران والعمارة والتصميم الداخلي، والتخصصات الهندسية سواء الكهربائية والكيميائية والمدنية والميكانيكية. ويعتمد أكثر من 80 % من المنهاج الدراسي لمعظم برامج الهندسة، التي تقدمها جامعة أبوظبي على مواد مختبرية وعملية تهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة العملية.