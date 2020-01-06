عبيد آل مكتوم يحصل على جائزة من «جلوبال تريومف»

المصدر: دبي ـــ البيان

منحت جامعة جلوبال تريومف الهندية العريقة جائزة التميز للشيخ عبيد سهيل بن بطي آل مكتوم، وذلك لإنجازاته ومساهماته الإنسانية الرفيعة، كما كرمت الجامعة الدكتور يعقوب موسى حسين المازمي ومنحته درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لأعماله الخيرية والإنسانية ولجهوده المقدرة في دعم ازدهار العلاقة بين البلدين الصديقين الهند والإمارات.

شكر

وتحدث الدكتور سانديف نائب رئيس الجامعة مخاطباً الشيخ عبيد بن بطي قائلاً له: لقد كنت لليتيم أباً رحيماً وكبار المواطنين ابناً باراً ولأصحاب الهمم أخاً وصديقاً، نشكر لك أيها الشيخ مساهماتك لإسعاد الناس.

وأشاد سانديف بجهود رجل الأعمال الدكتور المازمي الخيرية والإنسانية في الإمارات والهند. وأضاف أن المازمي يعمل منذ وقت طويل بما يعرف بالدبلوماسية الشعبية، حيث كان يعمل جاهداً في المساهمة في ازدهار العلاقات الإماراتية الهندية، وكان يعكس دائماً وجه الإمارات المشرق أينما ذهب.