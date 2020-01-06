بدء الامتحانات التعويضية 13 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول لكل المراحل الدراسية من الصف الأول حتى الثاني عشر بكل مسارات (العام والمتقدم والنخبة والتخصصي)، على أن تبدأ في 13 يناير الجاري للصف الثاني عشر، حيث تم تخصيص جلستين للامتحانات، وتبدأ الجلسة الأولى من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً، والجلسة الثانية من الساعة 11 حتى 1 ظهراً، بواقع ساعتين لوقت الامتحان.

وعممته الوزارة على المدارس لتوزيعه على الطلبة والاستعدادات للامتحانات التعويضية، وحددت الوزارة 4 أيام للامتحانات يتم خلالها عقد امتحانات كل الصفوف، من 13 حتى 16 من الشهر الجاري، فيما حددت الوزارة ساعة ونصف زمن الامتحان للصفوف من الأول حتى الرابع بواقع جلستين، تبدأ الأولى من 8:30 حتى 10 صباحاً، بينما تبدأ الجلسة الثانية من 10:30 حتى 12 ظهراً، في 6 مواد: اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الإنجليزية.