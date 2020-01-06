حضور كامل لطلبة «الأجنبية» بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شهدت المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية في دبي حضوراً كاملاً لطلبتها، وبدء عمليات التدريس فيها وفقاً لخطط وبرامج كل منها، وحرصت إدارات المدارس على عقد اجتماعات لوضع خطة العمل للفصل الدراسي الثاني.

ويشهد الأسبوع الأول لدوام الهيئات الإدارية والتدريسية سواء في المدارس الحكومية أم الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020، تنفيذ برامج تدريبية متخصصة سواء أكانت من قبل الوزارة، أم بجهود ذاتية من مديري المدارس لرفع مهارات معلميهم، بالإضافة إلى الوقوف على تحليل نتائج الطلاب ورصد الضعف الدراسي لديهم، ووضع خطط وبرامج علاجية تكسب الطلبة المهارات اللازمة، حيث يستأنف الطلبة الدوام الأحد المقبل.

ووفقاً لنظام وزارة التربية والتعليم الخاص بتوزيع الكتب المدرسية على المدارس يتم وفق جدول معد بالتعاون مع المطبعة الخاصة بطباعة الكتب لتوزيع الكتب خلال الأسبوع الجاري والانتهاء من توزيعها قبل بداية دراسة الطلبة.

وقالت فرح العطار مديرة روضة ند الحمر: إن معلمات الروضة خضعن لورشة تدريبية تحت عنوان «أولياء الأمور يصنعون الفرق»، حيث حرصت الوزارة على تقديم ورش ودورات تدريبية للكادر الإداري والتعليمي لرفع مهاراتهم. ولفتت إلى أن الروضة ستحتفي مع طلابها بعام الاستعداد للخمسين برؤية طموحة تستشرف المستقبل وترسّخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة .

وقالت مها بركة مديرة مدرسة المنارة الخاصة: إن إدارة مدارس الشعلة حرصت على تنفيذ تدريب خلال هذا الأسبوع لكل المعلمين على أيدي خبراء تربويين من حملة الماجستير والدكتوراه، على محاور عدة منها استراتيجية التعلم وأساليب التدريس الحديثة وكيفية التعامل مع الطلاب.