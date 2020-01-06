636 طالباً وطالبة ينخرطون ببرنامج «يا هلا» في جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - دبي - البيان

تستقبل جامعة زايد في حرميها بأبوظبي ودبي اليوم وغداً 636 طالباً وطالبة جدداً، بينهم تسعة طلبة دوليين، بحضور أولياء أمورهم، حيث سجل هؤلاء الطلبة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني (الربيع) بمرحلة البكالوريوس، الذي سيبدأ الأحد 12 يناير الجاري.

وسينخرط هؤلاء الطلبة في برنامج توجيهي تحت عنوان «يا هلا» تقام فعالياته في مكانين منفصلين لكل من الطلبة والطالبات داخل كلا الحرمين.

ويتوزع الطلبة الجدد على 452 طالباً وطالبة في فرع أبوظبي بينهم 309 طلاب و 143 طالبة، إلى جانب 184 طالبة في فرع دبي.

ويهدف برنامج «يا هلا» إلى مساعدة الطلبة الجدد على الانتقال السلس من أجواء وأنظمة الحياة المدرسية التي عاشوها حتى المرحلة الثانوية إلى أجواء وأنظمة الحياة التعليمية والثقافية الجديدة في جامعة زايد.

ويتضمن الافتتاح الرسمي للبرنامج كلمة ترحيبية للدكتورة بهجت اليوسف مديرة جامعة زايد بالإنابة، ثم كلمة للدكتورة هند الرستماني مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، إلى جانب عرض تقديمي لبرنامج النجاح الأكاديمي الطلابي، ورحلة طالبة من جامعة زايد. ويشمل الافتتاح أيضاً عرض فيلمي فيديو قصيرين أحدهما حول مسيرة جامعة زايد، والثاني عن البرنامج التوجيهي للطلبة الجدد.

وتنطلق فعاليات البرنامج بحرم الجامعة بدبي في الساعة الثامنة صباحا .

وعقب الافتتاح الرسمي، يقدم مسؤولو إدارات الجامعة عروضاً تعريفية عن الأدوار التي تقوم بها الأقسام والمكاتب التي تقدم خدمات للطلبة، وهي: الكلية الجامعية، مركز الإرشاد الطلابي والخدمات الصحية، مكتب التسهيلات الطلابية، برنامج «الطلبة المساندون»، إدارة تقنية المعلومات، مكتب الشؤون المهنية للطلبة والخريجين، مكتب الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة المكتبة ومصادر التعلم.