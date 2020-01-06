«خيرية النعيمي» تنظم رحلة عمرة لطلبة ومسلمين جدد

المصدر: عجمان - وام

نظمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، رحلة عمرة إلى الديار المقدسة لطلبة المدارس والجامعات والمسلمين الجدد بلغ عددهم 38 معتمراً.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام المؤسسة، إن تنظيم هذه الرحلة يأتي في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة وحرصها الدائم على التواصل مع كافة فئات المجتمع، وبالأخص من ذوي الدخل المحدود.

وأكدت أن المؤسسة تحرص على منح المسلمين الجدد الدعم الديني والنفسي والاجتماعي اللازم، من خلال توفير مثل هذه الرحلات المهمة، التي تمنح المسلمين الجدد تجربة إيمانية فريدة، تمكنهم من التعرف إلى سماحة وإنسانية الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن أداء العمرة داعم أساسي في تعزيز روح الأخوة الإسلامية لدى المسلمين الجدد والطلبة.