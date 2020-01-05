بيان من جامعة الإمارات بشأن تغيير سياسة قبول الطلبة

المصدر: العين - داوود محمد

نفت إدارة جامعة الإمارات وجود أي تغيير في سياسية القبول في الجامعة، وأن نسبة 80 بالمئة كانت مطبقة منذ العام الماضي في ظل مواكبة الجامعة للتطورات الأكاديمية والارتقاء بمخرجاتها تلبية لمتطلبات سوق العمل، وشروط الاعتماد الاكاديمي الذي يحدد المعايير.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي مدير الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على أن تبقى الجامعة الوطنية الرائدة كما أراد لها المؤسس الراحل الشيخ زايد "رحمه الله". وسوف تمضي قدما في تطوير آليات العمل الأكاديمي والإداري وفق معطيات مواكبة التطور. لتكون في مقدمة مؤسسات التعليم العالي عالميا وإقليميا.

وأضاف: "إن تطوير سياسة القبول تخضع لمعطيات ومعايير تختلف من عام إلى آخر. وقد حققت الجامعة نجاحا في ذلك عبر تطوير سياسة القبول في كلية الطب. ووضع معايير دقيقة تلبي الطموحات لمخرجات أفضل". مشيراً إلى أن أبناء الدولة الموطنين هم محور اهتمام الجامعة التي وجدت من أجلهم.

وأوضح: "نحن نسعى في خططنا لتحسين وتطوير المخرجات بما يتطلب مع أعداد الطلبة في كافة التخصصات، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، لدعم الانتقال السلس للطلبة، في ظل تطور منظومة التعليم العالي. وتعديل معدل القبول من 75 بالمئة إلى 80 بالمئة تم منذ العام الماضي. واقتضته ظروف التطوير، ولم يؤثر على أعداد الطلبة المواطنين اللذين تم قبولهم هذا العام، والتي بلغت 1210 طالبا للعام 2018 – 2019".