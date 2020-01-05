استطلاع «البيان»: الجانب العملي يعزز اللغة العربية بين طلبة الجامعات

المصدر: دبي مرفت عبد الحميد

كشف استطلاع البيان الأسبوعي، أن 74 % من المستطلعة آراؤهم،عبر حساب «البيان» في «تويتر» يرون أن تعزيز اللغة العربية بين طلبة الجامعات يحتاج إلى التركيز على الجانب العملي في التعامل معها، في حين اعتبر 26 % منهم، أن تعزيزها يحتاج إلى طرح اختبارات لمهارات اللغة ضمن المساقات الدراسية.

وفي الاستطلاع ذاته، في موقع «البيان الإلكتروني»، ذكر 70 % من المستجيبين، أن تعزيز اللغة العربية بين طلبة الجامعات يحتاج إلى التركيز على الجانب العملي من خلال طرح أنشطة صفية ولا صفية، بينما ذهب 30 % إلى أن تعزيزها يكمن بطرح اختبارات لمهارات اللغة ضمن المساقات الدراسية.

وعلى حساب الصحيفة في «فيسبوك»، أجاب 63 % أن تعزيز اللغة العربية بين طلبة الجامعات يحتاج إلى التركيز على الجانب العملي، في حين أكد 37 %، أنه يحتاج إلى طرح اختبارات لمهارات اللغة ضمن المساقات الدراسية.

مكافآت قيمة

من جهته أوضح الدكتور رشاد سالم رئيس الجامعة القاسمية بالشارقة أن الجامعة ترصد مكافآت قيمة سواء للطلبة أو للكادر الأكاديمي ممن يستخدمون اللغة ويعززونها بشتى الطرق، من خلال منح الفائز رحلة إلى العمرة أو مبلغ مالي أو غير ذلك، ويأتي ذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الذي شدد على وجوب أن يكون القرآن الكريم واللغة العربية هما عمادا الجامعة.

وأضاف أنه تم إطلاق «رواق القاسمية» وهو عبارة عن مجلس يدعو إلى تعزيز التسامح والتعايش مع الآخر، والتزام القيم الإسلامية الوسطية والأخلاقية.

تحديد المستوى

ومن ناحيته أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد أحمد مدير جامعة الوصل، أن الجامعة استحدثت نظاماً الأول من نوعه على مستوى الدولة، منذ 3 أعوام لقياس مستوى وقدرات الطلبة في اللغة العربية لدى التحاقهم بالجامعة على غرار اختبارات اللغة الإنجليزية «التويفل» و«الأيلتس»، حيث يقوم أساتذة قسم اللغة العربية بقياس وتحديد مستوى طلبة المدارس الحكومية والخاصة المتقدمين للالتحاق بالجامعة، في اللغة لمعرفة إمكانياتهم وقدراتهم ومهاراتهم اللغوية.