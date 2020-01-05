جامعة دبي في 2019 إنجازات تحاكي العالمية

المصدر: دبي البيان

حققت جامعة دبي خلال عام 2019 مجموعة من الإنجازات والمبادرات، حيث حصل مبنى الجامعة على شهادة ليد البلاتيني كأول مبنى خارج الولايات المتحدة مستدام وصديق للبيئة خالٍ من ثاني أكسيد الكربون والمواد السامة والثاني عالمياً، وأصبح أول مبنى يحصل على شهادة ليد بالمنطقة عن فئة الأبنية صفرية الطاقة.

واستثمرت غرفة دبي التي تعتبر الجامعة إحدى مبادراتها 5.4 ملايين درهم في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية الذي من المتوقع أن يؤدي إلى توفير 1.2 مليون درهم في السنة الأولى من التشغيل، كما أنشأت الجامعة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل المنطقة الحرة للريادة والابتكار.

واحتفلت كلية الهندسة وتقنية المعلومات بنجاحها بعد فوزها بالمركز الأول بين جميع الجامعات المحلية المشاركة في تحدي دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ووقّعت الجامعة مذكرة تفاهم مع شركة «كريبتو لابز» لإطلاق مختبر الابتكار في حرم الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية من أجل تعزيز روح المبادرة والابتكار على المستوى الجامعي، ووقّع مذكرة التفاهم رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، والعضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز» الدكتور صالح الهاشمي، بحضور ممثلين من الطرفين.

حلول ذكية

ووقّعت الجامعة ومؤسسة وطني الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة «زونج يونج»، وهي شركة صينية متخصصة في حلول المدن الذكية، لبناء وإعداد مختبر المستقبل لمبادرة الحزام والطريق.

وأعلنت الجامعة عن اعتمادها الرسمي لإطلاق شهادات رقمية معتمدة عبر «بلوك تشين» للطلبة والخريجين، وعلى مدار العام الماضي قامت جامعة دبي باختبار وتنفيذ حلول تستند على نظام البلوك تشين مع شركة «إديو كيشن» لإنشاء وإصدار السجلات الأكاديمية الرقمية مثل الرسائل والشهادات للطلبة والخريجين، وذلك تماشياً مع مبادرات الدولة لعام 2021، والتي تدعم المشاريع الرقمية في شتى المجالات، لا سيما في قطاع التعليم.

واختتم في دبي «الأسبوع الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات» حول التكنولوجيات الناشئة من أجل التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة العربية، وحضر الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية هذا المؤتمر الإقليمي الذي تم ما بين 26 إلى 29 أغسطس 2019، وشاركت الجامعة مع عدد من الهيئات والمؤسسات في تنظيم ودعم «الأسبوع الإقليمي».

تطوير

واختتمت كلية القانون في جامعة دبي ومعهد القانون والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمراً دولياً يومي 7 و8 ديسمبر بعنوان «القانون والتطوير من منظور إسلامي»، وذلك بالتعاون مع المنتدى العالمي للقانون والعدالة والتنمية، والذي يعتبر أحد مبادرات البنك الدولي.

وبمبادرة من معهد كونفوشيوس في جامعة دبي تم تنظيم أول مؤتمر من نوعه لمعاهد كونفوشيوس في العالم العربي، حيث اجتمع أكثر من 100 ممثل عن 18 معهداً في العالم العربي.

أما مكتب الخريجين، فقد نجح في جمع مليون درهم إماراتي لدعم الطلبة المتعثرين مادياً، واستطاع مكتب التدريب والتطوير الوظيفي أن يؤمن 100% من فرص التدريب و80% من فرص العمل لدى طلبتها وخريجيها، إضافة إلى ذلك حصلت جمعية بيتا غاما سيغما للطلبة المتفوقين في الجامعة على أعلى مرتبة شرف في العالم.

ندوة

نظمت جامعة دبي ندوة تحت عنوان «استشراف المستقبل - فكر غير تقليدي لصناعة المستقبل» تم خلالها استعراض ومناقشة أهمية الدراسات المستقبلية في تطوير السيناريوهات والاستراتيجيات البديلة لمواجهة المتغيرات السريعة والمفاجئة في سوق العمل وبناء مؤسسات وحكومات تتكيف مع هذه المتغيرات بأساليب مبتكرة.ونظمت الجامعة بمقرها في المدينة الأكاديمية المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعالجة الإشارة وأمن المعلومات.