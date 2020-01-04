غدا بدء دوام الهيئة الأكاديمية بمدارس الإمارات

المصدر: وام

يبدأ غدا الأحد الموافق 5 يناير الجاري دوام الهيئة الأكاديمية "التدريسية والإدارية والفنية" في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري فيما يعود الطلبة إلى مدارسهم 12 يناير الجاري وذلك إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 - 2020 .

اما طلبة المدراس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية فيستانفون غدا الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.

وتزامنا مع دوام الهيئات التدريسية .. تنظم وزارة التربية والتعليم غدا ملتقى المواد الدراسية الثالث للمعلمين ويستهدف 23 ألف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات الدراسية.

ويشارك في الملتقى نخبة من المختصين في الشأن التعليمي والمسؤولين وأصحاب التجارب التعليمية الرائدة حيث يهدف إلى تطوير وتحسين أداء المعلمين ورفع مهاراتهم والكفاءة التعليمية.

ويتضمن الملتقى 1290 ورشة تدريبية متخصصة في كافة المناهج الدراسية والتي من شأنها الارتقاء بأداء كوادر الميدان التربوي وتحديث أدوات عمليات التعليم والتعلم بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات التعليمية للمدرسة الإماراتية.

وخصصت الوزارة عدة مواقع تدريبية في كل من الظفرة وأبوظبي وعجمان والشارقة لاستيعاب المعلمين فيما يتولى تقديم الورش كوكبة من الخبراء والمختصين التربويين لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة من الملتقى.