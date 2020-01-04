«طرق دبي» تستعرض مسيرة طلاب برنامج الابتعاث

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لقاء التوعية السنوي بالطلاب ممن تم ابتعاثهم تحت رعايتها للدراسة الأكاديمية في جامعات الدولة ضمن «برنامج الابتعاث»، وذلك في إطار حرصها على التواصل المستمر لتقديم النصح والإرشاد لهم ودعم متطلباتهم واحتياجاتهم.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن لقاء الطلاب المبتعثين برعاية الهيئة يتم بشكل سنوي للاطلاع على مسيرتهم الدراسية وإرشادهم بما يعزز مشوارهم الأكاديمي ويحقق الهدف الذي تم ابتعاثهم من أجله، موضحاً أن اللقاء تضمن استضافة موظف من خريجي البرنامج، حيث استعرض تجربته الأكاديمية خلال حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة، مشيراً إلى أنه تم تكريم الطلبة المتفوقين في دراساتهم، وذلك في إطار تحفيز منتسبي البرنامج.

وأضاف: إنه تم تنظيم ورشة للمبتعثين استخدموا خلالها أسلوب «الليغو» وجسّدوا عبرها قيم الابتكار والإبداع وروح العمل الجماعي، مشيراً إلى أن نظام الابتعاث في الهيئة يرمي إلى رعاية المواطنين من خريجي الثانوية العامة، ومتابعة ودعم دراساتهم الجامعية وفق تخصصات تخدم توجهات الهيئة وطبيعة عملها، على أن يتم تعيينهم بالهيئة بعد انتهاء دراستهم، وذلك في إطار سعينا لتوفير كوادر مواطنة لسد الاحتياجات المستقبلية من خلال دعم التوطين وفقاً للخطة الاستراتيجية للهيئة، ومواكبة للمبدأ السابع «أرض المواهب» المنصوص عليه في المبادئ الثمانية بوثيقة الحكم لحكومة دبي.

وأوضح الفلاسي، أن نظام الابتعاث لخريجي الثانوية العامة على مستوى جامعات الدولة، يوفر رعاية كاملة للطالب المبتعث، حيث يتم منحه مكافأة مالية شهرية مقطوعة تساعده على نفقات استكمال دراسته الأكاديمية .