«التربية» تستكشف مواهب الطلبة المرشحين لأكاديمية العلوم الرياضية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

تعكف وزارة التربية والتعليم على تحديد مواهب الطلبة المواطنين الذين يتمتعون بمواهب رياضية ليتم ترشيحهم للدخول إلى أكاديمية العلوم الرياضية.

كما ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات لجميع الرياضيين المحتملين داخل الدولة، وستعمل الوزارة على عملية تحديد المواهب كل فصل دراسي، كما تعمل على رصد التقدم الفردي للطلاب، وتوجيههم ومساعدتهم للوصول لغاياتهم.

وتعتبر أكاديمية العلوم الرياضية مشروعاً جديداً موجهاً لانتقاء ورعاية الرياضيين الإماراتيين الموهوبين إناثاً وذكوراً في مختلف المراحل الدراسية وتم تفعيله في الفصل الأول كجزءٍ من المنظومة الحديثة للمدرسة الإماراتية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد استحدثت «الأكاديميات» التي يدرس الطلبة فيها نفس المواد الأساسية كما هو مطبق في المسار العام، إلى جانب 3 قطاعات يمكن للطالب التخصص في واحد منها: ويدرس في أكاديمية العلوم الرياضية مجموعة واسعة من موضوعات العلوم الرياضية الأكاديمية والعملية.

ويسعى المشروع بداية إلى تقديم المزيد من الاهتمام بالتعليم والتدريب المتخصص للمواهب الشابة بحيث يكونون قادرين على تمثيل البلاد دولياً في المستقبل، وتتوفر تلك الأكاديميات في أبوظبي، العين، دبي، الشارقة، رأس الخيمة والفجيرة، ويتم تنفيذ المشروع من قبل معلمي التربية البدنية داخل المدرسة من خلال أنشطة لاصفية تنظم خلال أوقات الاستراحة على سبيل المثال أو بعد الدوام المدرسي.

ولا تزيد مدة النشاط على 30 إلى 45 دقيقة في الأسبوع، على أن يتم اختيار الطلاب الذين يتمتعون بمؤهلات بدنية ورياضية عالية دون غيرهم من الطلبة للالتحاق بالأكاديمية.

ويتيح نموذج المدرسة الإماراتية للطلبة فرصة متابعة شغفهم كما تقدم الأكاديمية للطلبة الفرصة للقيام بذلك، وتتمثل رؤية الوزارة لأكاديمية العلوم الرياضية بتوفير مسار من مستوى أولي في الرياضة إلى مستوى النخبة في المسابقات الرياضية.

وتفصيلاً: تتم عملية تحديد المواهب في الأكاديمية من خلال انتقاء الرياضيين عن طريق المعلمين المدربين، وسيتم توجيه هؤلاء الطلبة إلى برنامج نجوم المستقبل (وهو برنامج صمم لاختيار وانتقاء الطلبة الرياضيين والمميزين ذوي الإمكانيات الرياضية العالية).

وستكون عملية التحديد لكل فصل دراسي لرصد التقدم الفردي، والطلبة المختارين سيتم توجيههم ومساعدتهم للوصول لطاقاتهم القصوى في رياضاتهم.