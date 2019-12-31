المنح الدراسية ترفع أعداد الطلبة المواطنين في جامعة دبي

المصدر: دبي - وام

ساهمت المنح الدراسية التي قدمتها مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية في عام 2019 في زيادة عدد الطلبة المواطنين في جامعة دبي حيث بدأت مؤسسات حكومية وأمنية متعددة بإلحاق العاملين فيها لدراسة إدارة الأعمال وتقنية المعلومات وهندسة الكهرباء..

كما ساهم برنامج الماجستير في القانون وإدارة الأعمال بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه في استقطاب نخبة من الموظفين الحكوميين في الدولة، علاوة على أن الجامعة تقدم منحاً كاملة وحسومات للطلبة المواطنين والمتفوقين.

وتقدم جامعة دبي أيضاً منحاً تعليمية بقيمة 50 بالمائة على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90 بالمائة فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من الجنسيات كافة من داخل وخارج الدولة..

كما أن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها 50 بالمائة لأبناء المتقاعدين من المواطنين لدراسة إدارة الأعمال و20 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة وحسومات تصل إلى 30 في المائة للموظفين الرسميين حاملي بطاقات الحسم الحكومية.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن المنح التي قدمتها بعض الهيئات ولا سيما صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ساهمت في استقطاب عدد من الطلبة المواطنين لدراسة البكالوريوس في كلية الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات في الجامعة .

والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات لأنها الكلية الوحيدة التي تدمج تقنية المعلومات مع الهندسة الكهربائية لما لهذه التخصصات من ترابط.

ولفت إلى أن بعض المنح تتميز بكونها منحاً كاملة للأقساط الدراسية إضافة إلى مكافآت شهرية للدارسين وحرية اختيار الهيئات والمؤسسات والشركات المناسبة للتوظيف بعد إنجاز مرحلة البكالوريوس.

وتوجه الدكتور عيسى البستكي بالشكر والتقدير إلى الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية على إقرار هذه المنح التي تسهم في إعداد كفاءات مواطنة متخصصة في الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات.

ولفت إلى أن الجامعة وقعت عدة اتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات والهيئات والمراكز الحكومية لتسهيل وصول المنح إلى المواطنين الذين يرغبون في العمل في هذه المؤسسات والهيئات عند تخرجهم من الجامعة مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن التعاون في مجال البحوث العلمية إضافة إلى أنها تساعد الطلبة على التدريب خلال الدراسة.