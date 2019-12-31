«حمدان التعليمية» ترتقي بمواهب 50 طالباً في «فاب لاب الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، برنامج المخيم الشتوي 2019 الذي تم تنظيمه بمشاركة 50 طالباً خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر الجاري في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار «فاب لاب الإمارات».

وتضمن البرنامج عدداً من البرامج التدريبية الممكنة تكنولوجياً في عدة تطبيقات تقنية تمثل مستقبل العديد من القطاعات والمجالات الحيوية، وذلك بهدف إكساب الطلبة الموهوبين والمبدعين المهارات والعلوم التي تؤهلهم لخوض تلك المجالات والتميز فيها خلال السنوات المقبلة.

ويأتي المخيم الشتوي ضمن سلسلة البرامج الإثرائية التي تعنى بتطوير مهارات الطلبة الموهوبين بمركز حمدان خلال الإجازة الشتوية، حيث إن أنشطة البرنامج تعتمد على منهجية STREAM، بهدف تنمية قدرات الموهوبين، وتوجيه قدراتهم التعليمية نحو احتياجات المجتمع.

وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف مواهب علمية تميزوا فيها، إضافة إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والنقدي، وتنمية روح العمل الجماعي والمبادرة والإنجاز، فضلاً عن توسيع مدارك الابتكار لديهم. وتم اختيار الـ 50 طالباً المشاركين في المخيم من الطلبة الموهوبين من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع.

تنمية

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نؤمن في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بأن التنمية الشاملة محورها الإنسان، من خلال تمكينه وإكسابه مختلف المهارات والعلوم من أجل تأهيله للمستقبل .

وما يحمله من تحديات، ليكون قادراً على قيادة منظومة التغيير الإيجابي في كافة مناحي الحياة داخل دولة الإمارات. ويعد المخيم الشتوي أحد أهم برامجنا التدريبية والتأهيلية بجانب العديد من البرامج الأخرى التي تضع الطالب الموهوب هدفاً للتأهيل وصقل المهارات.

وذلك في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وهو ما يؤدي إلى تعزيز دور دولة الإمارات في مختلف القطاعات التكنولوجية لتصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في استشراف المستقبل».

4 برامج فرعية

وتضمن المخيم الشتوي أربعة برامج فرعية هي، خبراء الإلكترونيات الذكية، والمبرمج المحترف، والتواصل العلمي، والأدوات التقنية الشيقة. ويهدف المخيم إلى توفير بيئة تربوية تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم.

وتوفير بدائل وخبرات تعلمية تستجيب لحاجات الطلبة الموهوبين، وتعزيز مهارات العمل الجماعي وروح الفريق من خلال الأنشطة وورش العمل، وإبراز مواهب الطلبة الموهوبين واستثمار قدراتهم لتحفيزهم على الإبداع، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلبة الموهوبين.

خبراء الإلكترونيات الذكية

ويهدف برنامج «خبراء الإلكترونيات الذكية» إلى تمكين الطلبة لفهم الإلكترونيات، حيث تم الاعتماد على الأردوينو في هذا البرنامج على اعتباره من أهم لوحات التطوير الإلكترونية. وتم تسجيل الطلبة ضمن منصة ARDUINO CTC،.

حيث تضمنت خمس مراحل هي لغة المعالجة الإلكترونية، وتطبيقات في الفضاء، وتطبيقات في الرياضة، وتطبيقات في الروبوتات، وتطبيقات مبدعة يحتاج فيها الطلاب من 60 إلى 80 ساعة تدريبية لإنهاء المراحل الخمس. وقام كل الطلاب مع نهاية البرنامج بتصميم مشروع مبتكر تم إرساله لمنصة أردوينو، حيث حصل الطلاب الذين تم قبول مشاريعهم على شهادة معتمدة من شركة أردوينو.

المبرمج المحترف

ويقوم الطلاب الموهوبون من خلال هذا البرنامج بتطوير مشاريعهم الابتكارية المعتمدة على البرمجة، حيث يعمد الطلاب إلى تحويل نماذجهم الأولية إلى مشاريع عملية يمكن استخدامها بشكل يومي.

بالإضافة لإعدادها للمنافسة بقوة في المعارض ومسابقات الابتكار العلمي القادمة. وقدّم مجموعة من الطلاب خلال البرنامج 6 مشاريع تم تصميمها بالاعتماد على لغات البرمجة والذكاء الصناعي وتــقنية إنترنت الأشياء. وتضــمنت تلك المشاريع روبوت الصندوق الذكي الذي يمكنه تتبع صــاحبه وحمل أغراضه الثقيلة بدلاً عنه .

التواصل العلمي

ويمتزج تعلم العلوم، في هذا البرنامج، بالمرح، حيث يتم تدريب الطلاب على المنهجية العلمية في التفكير وأساسيات البحث العلمي وبعض طرق توصيل العلوم التي تساعد في بناء جيلاً من الباحثين والمستكشفين والذين لديهم المهارات الكافية لتبسيط العلوم والمعارف التي لديهم وإيصالها بشكل مبتكر للجمهور.

جاء تطبيق ذلك من خلال رحلة استكشافية اكتشف الطلاب حينها التحديات العلمية التي واجهت العلماء السابقين.

الأدوات التقنية الشيقة

وتم تصميم البرنامج لتعليم الطلبة الجدد مبادئ الإلكترونيات والتفكير الحاسوبي عن طريق بناء الطلاب لأدوات إلكترونية بسيطة كساعات اليد والمنبه وأجهزة الحماية المنزلية وغيرها من الأدوات التي تُستخدم خلال الحياة اليومية، ومن ثم برمجتها للقيام بمهامها وربطها بالإنترنت للتحكم بها عن بعد.

مراحل

بدأت المرحلة الأولى من البرنامج بتعلم الطلبة أساسيات العمل اليدوي، وخلال المرحلة قام الطلاب بتصميم أجسام هندسية مختلفة على ألواح الكرتون ثم تركيبها لبناء أشكال إبداعية. وفي المرحلة الثانية، تعلّم الطلبة أساسيات الهندسة الإلكترونية وبناء الدوائر الإلكترونية، ويتدرج الطلبة في تطبيقاتهم من دوائر إلكترونية بسيطة إلى إدخال الحساسات المختلفة .