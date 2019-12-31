جائزة حمدان الطبية تفتح باب استقبال طلبات دعم البحوث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن فتح باب استقبال مشروعات البحوث العلمية الطبية من داخل الدولة التي سيتم من خلالها اختيار البحوث التي ستدعمها الجائزة ضمن فعاليات دورتها الحادية عشرة 2019 /‏‏ 2020.

صرح بذلك عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي للجائزة، الذي وجه خالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي الجائزة، على دعم سموه المستمر لكل أنشطة الجائزة التي تسعى دائماً لتطوير القطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.

كما أشار إلى أن كل طلبات الدعم والمستندات والأوراق المطلوبة تقدَّم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية، تسهيلاً على المتعاملين استيفاءهم للأوراق المطلوبة، إلى جانب اتخاذ كل إجراءات التقييم اللازمة لهذه البحوث.

كما ستطلق الجائزة حملة إعلانية عن فتح باب استقبال طلبات دعم البحوث في معظم المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والعلاجية على مستوى إمارات الدولة كافة، من أجل تقدُّم أكبر عدد ممكن من الباحثين بطلبات الدعم.

وذكر أن الجائزة قد اعتمدت أخيراً مليوني درهم لتمويل 12 بحثاً جديداً في جامعة الإمارات، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة الشارقة.

وقال: «تتبع الجائزة منهجاً علمياً دقيقاً لتقييم الأبحاث المقدمة، إذ تبدأ عملية التقييم الأولى من خلال لجنة البحوث التابعة للجنة العلمية، ثم تليها مراحل أخرى من التقييم للمحتوى العلمي من خلال محكمين عالميين كل حسب تخصصه، آخذين في الاعتبار أهمية البحث المقدَّم لمجتمع الإمارات ومستقبل البحث العلمي في الدولة.

إضافة إلى إمكانية استخدام مخرجاته في التطبيق ثم أخيراً، لكي يجد طريقه إلى النشر في المجلات الطبية الكبرى على مستوى العالم، وقد قدمت الجائزة الدعم لما يقرب من 600 بحث، إذ تلقى 20% من هذه البحوث دعماً مادياً كاملاً ».

حرص

و أكد الدكتور سهام الدين كلداري، رئيس لجنة منح البحوث الطبية، حرص اللجنة العلمية في الجائزة في اختيارها للبحوث المتقدمة للمنحة على الحاجة المحلية في القطاع الصحي.

وتراعي في حكمها عوامل متعددة، أبرزها الأهمية والمنهجية للبحث موضع الدراسة والجدارة العلمية للباحثين. كما أنه ضماناً لجودة التحكيم، فإن الجائزة تستعين بمحكمين دوليين في المرحلة الثانية من التقييم حرصاً على فرز المشاريع الأجدر.

وأفاد بأن البحث العلمي هو ركيزة من ركائز التنمية للمجتمعات، وأن البحث العلمي في القطاع الصحي في السنوات العشرين الماضية شهد طفرات ضخمة في دولة الإمارات كانت جائزة الشيخ حمدان فيه سنان الرمح، باعتبارها أقدم جهة تقدم منحاً للباحثين بالمجال الطبي والصحي.

ويتم التقدم بطلبات دعم البحوث عبر الرابط: http:/‏‏/‏‏hmaward.org.ae/‏‏mrg حتى موعد 29 فبراير 2020.