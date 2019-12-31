انطلاق جائزة الجامعة القاسمية للقرآن والسنة النبوية 5 يناير

المصدر: الشارقة ـ البيان

تطلق الجامعة القاسمية في الخامس من شهر يناير المقبل الدورة السادسة من جائزة الجامعة القاسمية للقرآن الكريم والسنة النبوية للطلاب والطالبات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية.

وتقام الجائزة في عام 2020م بعد أن شهدت تطوراً كبيراً خلال دوراتها الأربع السابقة، حيث بدأت محليةً ثم جائزةً داخلية لجامعات الدولة بعدها انتقلت ليشارك فيها طلبة جامعات دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى العالمية في دورتها الرابعة مما يعزز من نجاح فكرة الجائزة وأهمية الهدف الذي أنشئت من أجله لإذكاء التنافس بين طلاب وطالبات الجامعات في حفظ كتاب الله الكريم.

وتخصص الجائزة لطلبة الجامعات (ذكور وإناث) من داخل الدولة وخارجها في فروع «القرآن كاملاً والعشرون جزءاً والعشرة أجزاء والخمسة أجزاء وفرع السنة النبوية» بإجمالي جوائز تصل إلى 300 ألف درهم.

وأتاحت الجائزة وفق الشروط العامة لها المشاركة للطلبة من داخل الدولة وخارجها وأن يكون المتقدم للجائزة من المسجلين في جامعته للعام الدراسي 2019 /2020 ويحق للمتسابق المشاركة في نفس الأفرع للأعوام التالية إن لم يكن من الفائزين الثلاثة الأوائل فيما يقتصر اشتراك المتقدم من خارج الدولة على فرع «القرآن كاملاً»، إضافة إلى أن المشاركة في الجائزة تقتصر أيضاً على طلبة البكالوريوس ويحق للمتسابق من داخل الدولة الاشتراك في فرع الحديث وأي فرع من فروع القرآن الكريم.