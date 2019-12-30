جامعة الشارقة الأولى على مستوى الدولة في الفيزياء والفلك

المصدر: الشارقة - وام

حققت جامعة الشارقة إنجازاً جديداً بحصولها على المركز الأول في مجال الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك على مستوى الجامعات العاملة في الدولة، وفقاً لتصنيف مؤسسة «التايمز» المتخصصة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة تعمل وفق التوجيهات والسياسات المنهجية التي وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتطوير الدائم والتقدم في جميع المجالات، وفق الأسس العالمية، وهو ما يشكّل الجوهر الأساسي في أركان ومكونات خطتها الاستراتيجية الخمسية.

وقال إن حصول جامعة الشارقة على المركز الأول على مستوى الجامعات العاملة على أرض الدولة في مجال الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك هو إنجاز جديد تفخر به الجامعة، موضحاً أن التصنيف تم طبقاً لأداء قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، ووفقاً لعدة معايير، لعل من أهمها عدد البحوث العلمية المنشورة ضمن قاعدة بيانات سكوبس «Scopus»، وكذلك عدد الاقتباسات العالمية لهذه الأبحاث التي تعتمدها المنظمة مؤشراً لجودة البحوث التي ينشرها الباحثون في جامعة الشارقة في مجال الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك.

وقال: «من المعايير أيضاً سمعة قسم الفيزياء التطبيقية والفلك وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك الخدمات التي يقدمانها للمجتمع من خلال الاستشارات والخدمات البحثية التي تعمل على تنمية المجتمع وتطويره ».