جامعة الخليج الطبية تطلق برامج علمية تستهدف طلبة المدارس

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت جامعة الخليج الطبية بعجمان عدداً من البرامج المكثفة في مجال البحث العلمي تُعقد خلال الإجازات المدرسية مستهدفةً طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، ويبدأ أولها في إجازة الربيع 2020.

أعلن ذلك الأستاذ الدكتور حسام حمدي مدير الجامعة، مؤكداً أن إطلاق البرامج المكثفة يأتي استجابة للنجاح الكبير الذي حققه برنامج «أبناء الإمارات علماء المستقبل» في نسخته الأولى العام الماضي، والذي حصل على تقدير دولي مكّنه من الترشح في المؤتمر العالمي «النظرة المستقبلية للتعليم الجامعي والتعليم بمفهومه الواسع»، الذي ينعقد في لندن ديسمبر المقبل.

ووجّه مدير الجامعة دعوة لطلبة المدارس للتسجيل في البرنامج، مؤكداً مساعي الجامعة إلى نشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمناهجه .