طالبة تستحدث نظاماً ذكياً لاستلام أمتعة السفر في المطار

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

التأخر أو الانتظار أمر مزعج لأي سبب كان، ويصبح أكثر إزعاجاً في حالة السفر وذلك لارتباط المسافر بأمور كثيرة تنتظره في محطة الوصول.

ويتسبب ذلك بإصابته بحالة من الغضب والتذمر جراء هذا التأخير، الذي يتسبب فيه بشكل واضح انتظار الأمتعة للوصول إلى السير.

ابتكار

هذه المشكلة دفعت الطالبة رحاب جاسم من كليات التقنية العليا بقسم الهندسة الكهربائية، إلى ابتكار نظام ذكي لمناولة الأمتعة الخاصة بكل مسافر له بسهولة ويسر وفي أقرب وقت ممكن.

كما يتفادى النظام ويحد من الأخطاء التي قد تحدث نتيجة اختلاط الحقائب والأمتعة على المسافرين، وذلك عبر مسح بطاقة المرور التي يتم منحها للمسافر حين يقوم بالانتهاء من إجراءات تخليص الحقائب واستلامها.

وأضافت أحيانا تختلط الحقائب في ألوانها وأشكالها بين المسافرين، إلا أن هذا النظام الذكي سيوفر ميزة وصول الحقائب لأصحابها بدقة، بالإضافة إلى تقليص وقت الانتظار للحصول على الحقائب .

حيث لن تستغرق سوى دقيقة ليتسلم الراكب حقائبه، حيث يعمل على مطابقة الحقائب مع المسافرين، فيما قد يستغرق الإجراء الاعتيادي ما بين 10 إلى 15دقيقة بعد وصولها إلى السير.

وأضافت إن النظام يمنع كذلك الالتباسات أو ضياع الحقائب في المطارات لاسيما في أوقات الذروة.

بغرض رفع مستوى الأداء وتعزيز تنافسية المطارات والحد من إمكانية حدوث أي خطأ في إجراء مناولة الأمتعة والوصول إلى مطارات ذكية 100%، وتوفير تجربة سفر أكثر ملاءمة لاحتياجات الركاب، لاسيما وأن المطارات تتعامل بشكل يومي مع ملايين الحقائب والأمتعة والمسافرين.