400 مشاركة تتنافس ضمن «حمدان التعليمية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن الدكتور علي الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن أعداد المشاركات الإجمالية في الدورة 22 من جوائز حمدان بعد عملية الفرز لجميع فئات الجوائز المحلية والخليجية، إذ بلغت 400 مشاركة استوفت الشروط و المعايير المحددة، وتأهلت إلى مرحلة التحكيم النهائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي لفعاليات التحكيم للدورة الـ22 من الجائزة الذي عقد بهدف عرض مستجدات الجوائز ومناقشة الخطوات المقبلة وصولاً إلى المراحل النهائية والإعلان عن الفائزين، وكذلك بحث الجوانب المتعلقة بالمرشحين وآلية التحكيم وخلق مناخ إيجابي، بما يخدم أهداف الجائزة.