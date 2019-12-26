«التربية» تستحدث خدمة استلام معادلة الشهادات إلكترونياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

استحدثت وزارة التربية والتعليم، خدمة تمكن المتعاملين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الحصول على معادلة الشهادة إلكترونياً، عبر استلام المعادلة عن طريق البريد الإلكتروني.

وذلك بعد تقديم طلب المعادلة إلكترونياً ثم زيارة أقرب مركز لسعادة المتعاملين في وزارة التربية والتعليم لتفعيل الطلب، وذلك حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لمتعامليها ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي.

وأكدت الوزارة: «أنها قطعت شوطاً كبيراً في تحويل خدماتها إلى خدمات ذكيه تحاكي متطلبات العصر وتوجهات القيادة الرشيدة، وتستهدف الارتقاء بمستوى خدماتها الذكية لتحقيق أفضل درجات الجودة خلال المرحلة المقبلة».

وأوضحت: «أن تحويل الخدمات المقدمة من قبل الوزارة يتم وفقاً للأولويات، وتخضع العملية للدراسة بحسب أهميتها للعميل الذي هو إما أن يكون ولي الأمر أو طالبا أو من أفراد المجتمع أو شركاء الوزارة الاستراتيجيين من مؤسسات وموظفين، وتسعى الوزارة لتحسين وتسريع وتيرة العمل في هذا السياق بما يتوافق مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية التحول الذكي».