المخيمات الشتوية بالعين.. ترفيه وتعليم ومغامرات

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

استقطبت مؤسسات وجهات في العين الطلبة للأخذ بأيديهم بهدف استثمار إجازتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، إضافة إلى الحرص على تحقيق باقة من الأهداف السامية التي تتمثل في غرس حب الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية والمشاركة في الأنشطة والبرامج والفعاليات من خلال التنافس على العطاء والبذل ليكونوا فاعلين ومؤثرين في محيطهم الاجتماعي.

حيث أطلقت حديقة الحيوانات في العين مخيمها الشتوي الحادي عشر تحت عنوان «عجائب حديقة الحيوانات» الذي يقدم تجربة مثيرة وفريدة على مدى أسبوعين متتاليين من مغامرات اكتشاف الحياة البرية وكيفية التعامل معها وسبر روائعها المدهشة.

تنمية مهارات

ويهدف المخيم الشتوي إلى استثمار إجازة الشتاء في تنمية مهارات الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 7 وحتى 14 عاماً، وإكسابهم خبرات تعزز الكثير من القدرات لديهم، لاسيما مهارات البحث والاستطلاع في أجواء ممتعة وجديدة تعزز قدراتهم الفكرية والثقافية والاجتماعية والبدنية.

ويقدم المخيم للمشاركين مجموعة من الأنشطة والمسابقات الممتعة التي صممت في قالب تعليمي تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه في آن واحد مثل شغل وظائف متنوعة كوظيفة مربي الحيوانات، ومدربي الطيور، وسفير للحيوانات.

بالإضافة إلى باحثين في صون الطبيعة، وخوض تجربة مشوقة في سفاري العين الذي يعتبر أكبر سفاري من صنع الإنسان في العالم والذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ217 هكتاراً شاملة التوسعة المستقبلية للسفاري.

تعليم تفاعلي

وقالت منيرة جاسم الحوسني مدير إدارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين: «يعتبر المخيم فرصة للمشاركين الصغار للتعرف على الطبيعة وعجائب الحيوانات من حولهم، ولقاء مربي ومدربي الحيوانات ليتعرفوا عليهم أكثر، وسيستمتعون بالأنشطة والمسابقات التي صممت في قالب تعليمي تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه في آن واحد».

وأضافت: «إن حديقة الحيوانات بالعين تعنى بتعليم وتوعية النشء من خلال برامج مختلفة تشمل التعليم والتدريب والمخيمات الفصلية التي تقام للعام العاشر على التوالي بواقع ثلاثة مخيمات في العام خلال فصل الصيف والربيع والشتاء.

ونهدف أولاً وأخيراً من تنظيم هذه المخيمات في شتى المواسم إلى تشكيل شخصية الأطفال المشاركين، وتفريغ طاقاتهم وصقل مهاراتهم واكتشاف إبداعاتهم، فضلاً عن دورنا الإيجابي في رسم البسمة ونشر السعادة في وجوههم».

50 مشاركاً

كما انطلق مخيم الأجيال حالياً في دورته 14 وبمشاركة 50 طالباً وطالبة وذلك في إطار توجيهات من رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية والشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان. ويعتبر المخيم مشروعاً طلابياً ثقافياً ترفيهياً توعوياً، ويأتي ضمن برامج جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في منطقة العين.

وقد ارتأت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بذلك المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية، ومسايراً للتغيير، مُلماً بمهارات العصر.

ومُقبلاً على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل، ورسالة يسعى من خلالها فريق العمل إلى إيجاد فرص لاستثمار أوقات الفراغ، بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات المنتسبين للمخيم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وتراثهم، وذلك بتوفير مشرفين ومدربين لتنمية وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية.