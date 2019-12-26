1252 مستفيداً من معسكر مهارات الحياة التربوي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نظمت وزارة التربية والتعليم معسكر مهارات الحياة في أبوظبي والعين وعجمان وخورفكان ورأس الخيمة، لتزويد المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم والمجتمع المحلي بالمهارات التي تدعم تطورهم ونجاحهم في مختلف المجالات.

ويبلغ عدد المستفيدين من المعسكر 1252 من الميدان التربوي بواقع 193 مستفيداً من دورة الإسعافات و181 في ورشة التوصيلات و104 أشخاص في ورشة الكشافة و287 مستفيداً من ورشة المكياج و146 من ورشة الإتيكيت و228 شخصاً استفادوا من فن التصوير و113 من ورشة الطهي.

وقُدمت العديد من البرامج التدريبية في مختلف المواقع، ومنها: «القيادة الكشفية والعمل بروح الفريق وتصميم وتحليل البيانات الوصفية والتصوير بالهواتف المحمولة والإسعافات الأولية والمكياج السينمائي وفن الطهي وإتيكيت المائدة وثقافة العمل المؤسسي».

ومن جهتها قالت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية: «إن معسكر مهارات الحياة معسكر تطبيقي عملي يهدف إلى إكساب المنتسبين العديد من المهارات الأساسية التي تعتبر مهارات عالمية منبثقة عن World Skills، ويهدف لغرس قيم حياتية مهمة كتحمل المسؤولية عبر مهام يومية وأنشطة في بيئة تعليمية صحية.

كما يعمل على تمكين المشاركين من إيجاد حلول جيدة للمشكلات التي تواجههم، وتعزيز الثقة بالنفس». وتابعت: «إن أهمية إبراز برنامج القيادة الكشفية جاء لإكساب المشاركين مهارات العمل الجماعي، نظراً لكونها مفتاحاً أساسياً للنجاح في أغلب مجالات الحياة والعمل».