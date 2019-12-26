«حمدان الذكية» توفّر لطلبتها تدريباً نوعياً إلكترونياً

المصدر: ■ دبي - البيان

وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية اتفاقية تعاون مع منصة التعليم الإلكتروني «المنتور.نت» لدفع عجلة التدريب الإلكتروني الداعم لتخريج طاقات شابة واعدة ومسلحة بأدوات العصر، للإسهام في بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار.

ووقّع الاتفاقية كل من فهد السعدي نائب رئيس الجامعة لتطوير الدارسين، وإبراهيم كامل الرئيس التنفيذي للعمليات في «المنتور»، بحضور الدكتور منصور العور رئيس الجامعة.

والدكتور إيهاب فكري الرئيس التنفيذي لشركة «المنتور»، وسط تأكيد الجانبين على الالتزام ببناء شراكة طويلة الأمد لاستكشاف آفاق توحيد المساعي في تطوير وإطلاق وتشغيل مبادرات فاعلة لإعداد الشباب العرب للدخول في خضم المنافسة المحلية والعالمية.

ويمثل التعاون إضافة مهمة للجهود السبّاقة التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لرفد الأجيال الجديدة بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات القرن 21، من خلال توفير التعليم النوعي والتدريب الإلكتروني القائم على أحدث الابتكارات التكنولوجية والذكية.

واتّفق الجانبان على توظيف الخبرات التراكمية والإمكانات التكنولوجية المتقدمة والموارد المعرفية والأكاديمية في خدمة التطلعات المشتركة، التي تتماشى مع التوجه الوطني في الدولة في تخريج أجيال جديدة تقود عجلة نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ليكون قادراً على استيعاب المتغيرات العالمية المتسارعة، والوصول بالدولة إلى مصاف الأكثر تقدماً في العالم.

وقال الدكتور منصور العور: «نواصل في الجامعة دعم التوجهات الوطنية في تمكين الشباب من قيادة التوجهات الناشئة ورسم الاستراتيجيات المستقبلية الداعمة لترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة العالمية».

وأضاف العور: «تفتح شراكتنا الجديدة مع إحدى المنصات الإلكترونية الرائدة في العالم العربي في إنتاج محتوى التعلم الذاتي عبر الإنترنت آفاقاً جديدة لمواصلة مساهماتنا الفاعلة في تسخير التكنولوجيا المتطورة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص،.

وانطلاقاً من التزامنا التام بمسؤولياتنا تجاه إحداث فارقٍ إيجابي في حياة الشعوب عبر التعليم الذكي والتعلم مدى الحياة».

ومن جهته، قال الدكتور إيهاب فكري: «العالم يتجه بقوة نحو فكر التعلم الرقمي، وما نراه اليوم من رؤية وأهداف جامعة حمدان بن محمد الذكية، يتماشى تماماً مع التوجه العالمي وطريقة تفكير المتعلم العربي الحديث، لذلك نسعد بهذا التعاون البنّاء بين الجامعة ومؤسسة «المنتور» لتطوير القدرات الشابة في المنطقة بالاستفادة من أحدث وسائل التعلم الذاتي والرقمي، وأكثرها تماشياً مع ثقافة وفكر الإنسان العربي».

ويجدر الذكر أنّ منصة «المنتور.نت»، التي تتخذ من «واحة دبي للسيليكون» مقراً لها، تقدم محتوى فيديو تحفيزياً وغنياً بالمعلومات، إلى جانب سلسلة من الدورات التدريبية التي من شأنها توفير المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز قدرات رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم العربي.