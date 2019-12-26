جامعة زايد تشيد بالعلاقات الثقافية مع الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الثقافية والتعليمية والعلمية في جمهورية الصين الشعبية، معرباً عن أمله في أن يزيد هذا التعاون من فرص التبادل العلمي والثقافي، ويلبي الاهتمام بالتقارب والتحاور مع الثقافة الصينية التي تحظى بمكانة كبيرة في الحضور المعرفي وفي التراث الحضاري والإنساني.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وانغ دينغ هوا، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين والوفد المرافق له، في فرع جامعة زايد بأبوظبي، بحضور الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم لشؤون المناهج والتقويم.

والدكتور عبد المحسن أنسي نائب مدير جامعة زايد المشارك ومسؤولي مكتبة جامعة زايد وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأسرة معهد «كونفوشيوس» للغة والثقافة الصينية بالجامعة، وعدد من الطالبات عضوات النادي الصيني.

وأقيم حفل استقبال بمكتبة الجامعة بمناسبة تسلمها من الوفد الزائر منحة من الكتب القيِّمة مهداة من مكتبة مركز الشيخ زايد ببكين تمثل آخر إصداراتها في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات القرآنية باللغات العربية والإنجليزية والصينية.

وقال الدكتور المهيدب في كلمته بالحفل: «إن العلاقات التاريخية بين الإمارات العربية المتحدة والصين بلغت منذ تأسيسها في عام 1984 وحتى اليوم مستويات عالية من التقدم والتميز، وتعمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة تبنت بنشاط مبادرة الصين «الحزام والطريق» التي تتماشى مع دورها التاريخي كمركز تجاري للمنطقة الأوسع التي تضم 1.5 مليار شخص».