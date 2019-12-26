«نعم للعمل».. الاستثمار الأمثل للإجازة المدرسية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

يختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم الخميس الدورة الـ18 من البرنامج الوطني «نعم للعمل» بمشاركة عدد كبير من الطلاب المواطنين والمواطنات، استمرت الدورة 12 يوماً في 5 مدن هي: أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للإجازة المدرسية للطلاب بالعمل بمجالات جديدة ومتنوعة.

وأكد مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لـ «البيان» أن برنامج «نعم للعمل» يستهدف شباب المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 21 عاماً بهدف الاستثمار الأمثل للإجازة المدرسية، مشيراً إلى أن البرنامج يفيد الشباب في مستقبلهم العملي، ويخلق كوادر وطنية قادرة على رد الجميل لدولة الإمارات.

4 مستويات

وأضاف أن البرنامج يتضمن 4 مستويات متدرجة يحصل المشارك في البرنامج بعدها على مؤهل معتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات، بما يفتح أمام الشباب أبواب المستقبل الواعد في المزيد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأكد علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة العليا المنظمة، لـ «نعم للعمل» أن الدورة الـ18 من البرنامج الوطني «نعم للعمل» انطلقت يوم الأحد من 15 ديسمبر ولمدة 12 يوماً، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأضاف أن المشاركين في البرنامج تلقوا تدريبات مكثفة في تطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة، وآليات التفاعل مع العملاء، وإدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في مكان العمل بالتعاون مع مؤسسات وشركات تجارية رائدة ومختارة في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان.