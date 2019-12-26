الجامعة القاسمية: الملتقيات الإعلامية الطلابية قيمة معرفية مستدامة

المصدر: الشارقة - وام

أكد المشاركون في الملتقى الإعلامي الطلابي الثاني الذي نظمته طالبات كلية الاتصال بالجامعة القاسمية أمس بعنوان: «دور الإعلام في بناء جسور الحوار بين الثقافات» وتحت شعار: «ثقافات متعددة.. قلب واحد»، أهمية عقد الملتقيات الإعلامية الطلابية كونها قيمة معرفية وعلمية وعملية مستدامة، فضلاً عن أنها أداة لتطور المهارات الإعلامية الميدانية للطلبة.

وأوصى الملتقى في ختام أعماله بالتحضير للملتقى الطلابي الثالث لكلية الاتصال للعام الدراسي المقبل على مستوى دول الخليج تحت شعار: «نحو إعلام إسلامي موحد».

وأثنى الملتقى على المبادرة الوطنية التي تبنتها دولة الإمارات الخاصة بعام التسامح لترسيخ التسامح وتكريسه قيمةً في كل برامج وفعاليات الدولة ومؤسساتها، كونه جزءاً من الإرث الإماراتي الذي وضعه المؤسسون.