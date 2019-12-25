مجلس القيم في «جامعة محمد بن راشد للطب» يعزز الإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن تأسيس مجلس القيم الذي سيتولى مسؤولية الإشراف على ترجمة قيم الجامعة والعمل بها، وضمان التزام أسرة الجامعة من طلاب وأكاديميين وموظفين بها كنهج وأسلوب حياة متكامل بما يعزز الإنتاجية والكفاءة في العمل.

ويضم المجلس، الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعضاء من الطلبة والأكاديميين والموظفين من مختلف أقسام الجامعة. وتتمثل أولى أعمال المجلس في إعداد معايير يمكن رصدها وملاحظتها وقياسها لقيم الجامعة الـ5، وهي:

«الاحترام والنزاهة والترابط والعطاء والتميز»، التي تتماشى مع قيم دولة الإمارات العربية المتحدة والمبادئ الـ8 لدبي، بما يضمن الحفاظ على ثقافة وبيئة الجامعة الأسرية التي عملت الجامعة على تعزيزها منذ نشأتها.

اختيار

وإلى جانب الأعضاء، سيضم المجلس مجموعة من الضيوف من أسرة الجامعة ومجتمعها وأصدقائها أو من جهات أخرى تتم دعوتها لإبداء الرأي والمشورة حسب حاجة المجلس. كما سيقوم المجلس باختيار سفراء للقيم من موظفي الجامعة والطلبة والخريجين، إضافة إلى إطلاق لقب «وصي» على منصب أمين المجلس، الذي سيتولى إدارة جميع الشؤون الإدارية للمجلس مع منحنه حق التصويت.

وفي هذا السياق، قالت نجود عبد العزيز الخلوفي، رئيس مجلس إدارة مجلس القيم: «تسعى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى ترسيخ مكانتها كمحور عالمي متخصص في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل، وكلنا ثقة بأن مجلس القيم سيؤدي دوراً فاعلاً في تطوير دستور الجامعة والمضي قدماً نحو تحقيق رسالتنا».

وبدورها، قالت رشا عباس، نائبة رئيس مجلس إدارة المجلس: «تشكّل قيم الاحترام والعطاء والتميز والنزاهة والترابط محور رسالتنا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ونحرص اليوم من خلال مجلس القيم على إعداد نظام يضمن التزام جميع أفراد أسرة الجامعة بهذه القيم».

الروح الإيجابية

ومن جهته، أشار الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى أن إنشاء مجلس القيم في الجامعة يتماشى مع الروح الإيجابية التي تتسم بها أسرة الجامعة والأداء الوظيفي المبني على القيم، ويمثل دليلاً على الإضافة النوعية التي تقوم بها الجامعة في دفع مسيرة التعليم الطبي قُدماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمكين

ومن جهتها، أكدت هدى الهاشمي، مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين الكوادر الوطنية بمهارات ومفاهيم الابتكار، وتزويدهم بالأدوات والآليات الكفيلة بتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع على أرض الواقع.