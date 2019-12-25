تخريج الدفعة الأولى من كلية مينا للإدارة

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، احتفلت كلية مينا للإدارة في دبي بتخريج الدفعة الأولى من طلبتها.

وذلك في مقرها بمنطقة الصفا 1 بالجميرا في دبي. وحضر الاحتفال الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال.

وسعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعصام توفيق مصالحة سفير دولة فلسطين لدى الدولة، وجمعة عبد الله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وجمع من كبار الشخصيات والأعيان.

وسالم أحمد القيسي، نائب رئيس مجلس أمناء الكلية وأعضاء مجلس الأمناء والشركاء بالكلية، إضافة إلى وفدين يمثلان جامعة «إي إم نورماندي» الفرنسية الشريك الاستراتيجي، ووفد جامعة جدارا الأردنية، وأولياء أمور وأهالي الخريجين.

موكب

وبدأ الحفل باستعراض موكب الخريجين البالغ عددهم أكثر من 60 طالباً وطالبة يمثلون برنامجي إدارة الموارد البشرية وإدارة الضيافة، من ضمن 4 برامج أكاديمية تم اعتمادها من مفوضية التعليم العالي في وزارة التعليم بالدولة.

وألقى ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كلمة راعي الحفل التي وجّه فيها التهنئة للخريجين والقائمين على الكلية وشكرهم على ما تم من إنجازات علمية، مؤكداً أن هذا هو التحدي المستقبلي لتطور الأمم ونهضتها، وحثهم على مواصلة مشوارهم العلمي في الدراسات العليا.

ومن جهته، تحدّث الدكتور نبيل القاضي، رئيس كلية مينا، في كلمته، عن مراحل تطور الكلية خاصة إطلاقها خطة التحول الرقمي بالكامل على مدى سنتين، إضافة إلى إطلاق نادي الشباب للإبداع والقيادة وريادة الأعمال.