«صحة» تزوّد ممرضي المدارس الحكومية بأحدث المهارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، متمثلة بإدارة الصحة المدرسية الدورة التدريبية لممرضي الصحة المدرسية للسنة الدراسية 2019/‏2020 في كل من مدرسة الآفاق في أبوظبي ومدرسة الجاهلي في العين. وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

ويزود برنامج الدورة التعليمي، الذي يعقد للسنة التاسعة على التوالي، الممرضين والممرضات بأحدث المعلومات الصحية والمهارات السريرية الضرورية لعملهم كممرضين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، وقد تم اعتماد هذا البرنامج من قبل دائرة الصحة - أبوظبي بواقع 28 ساعة تعليم مستمر.

تنمية

وقال الدكتور عمر الهاشمي المدير التنفيذي السريري في الخدمات العلاجية الخارجية: «تعكس هذه الدورة التدريبية التي تعقد سنوياً مدى اهتمام شركة صحة بتنمية قدرات الموظفين وتطويرهم المهني والأهمية التي نوليها للتعليم المستمر للعاملين في قطاع الصحة وذلك في سبيل توفير خدمات عالية الجودة لجميع فئات المجتمع التي نقوم بخدمتها .

وعلى رأسها طلبة المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي كونهم جيل المستقبل». من جانبها، قالت الدكتورة نجاح مصطفى، مديرة الصحة المدرسية في الخدمات العلاجية الخارجية، «نحرص في كل عام على تطوير برنامجنا التدريبي لمواكبة كل ما هو جديد في مجال رعاية الطلبة بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني بين ممرضي الصحة المدرسية لتحديد الحالات الأكثر انتشاراً وإدخالها ضمن البرنامج التدريبي.