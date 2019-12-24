«حمدان التعليمية» تعزز مهارات 50 طالباً موهوباً في معسكرها الشتوي

المصدر: ■ دبي - رحاب حلاوة

نفّذ مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، برنامجاً شتوياً ضمن سلسلة البرامج الإثرائية التي تعنى بتطوير مهارات الطلبة الموهوبين بمركز حمدان خلال الإجازة الشتوية.

وتعتمد أنشطة البرنامج على منهجية STREAM، لتنمية قدرات الموهوبين، وإشباع رغباتهم العلمية وتوجيه هذه القدرات نحو احتياجات المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف قدرات علمية تميزوا فيها.

إضافة إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والنقدي، وتنمية روح العمل الجماعي والمبادرة والإنجاز، بالإضافة إلى توسيع مدارك الابتكار لديهم، بحسب ما أفادت به الدكتورة مريم الغاوي مديرة إدارة الموهوبين في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

50 طالباً

وذكرت الغاوي أن المخيم ضم 50 طالباً من الموهوبين الذين تم اكتشافهم وفق معايير الجائزة من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع، والذي تم تنفيذه في فترة إجازة الشتاء من 15 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن برنامج خبراء الإلكترونيات الذكية الذي خضع له الطلبة الموهوبين يختص بتمكين الطلبة من فهم الإلكترونيات الذكية، حيث تم الاعتماد على الأردوينو في هذا البرنامج على اعتباره من أهم لوحات التطوير الإلكترونية .

والتي تتكون من إدارة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق على لوحة واحدة يتم برمجتها عن طريق الكمبيوتر وهي مصممة لجعل عملية استخدام الإلكترونيات التفاعلية في مشاريع متعددة التخصصات أكثر سهولة.

المبرمج المحترف

أما برنامج المبرمج المحترف الذي تم تنفيذه فيقوم الطلاب الموهوبون من خلاله بتطوير مشاريعهم الابتكارية المعتمدة على البرمجة، حيث يقوم الطلاب بتحويل نماذجهم الأولية إلى مشاريع عملية مبهرة يمكن استخدامها بشكل يومي، بالإضافة لإعدادها للمنافسة بقوة في المعارض ومسابقات الابتكار العلمي القادمة.

وأفادت بأن هناك ستة مشاريع بصدد الكشف عنها نتيجة هذا المخيم، معتمدة على البرمجة والذكاء الصناعي وتقنية إنترنت الأشياء بأيدي الطلاب الموهوبين الذين يسابقون الزمن لإتمامها على أكمل وجه بنجاح، وتتضمن تلك المشاريع روبوت الصندوق الذكي الذي يمكنه تتبع صاحبه وحمل أغراضه الثقيلة بدلاً عنه.

وعلى الجانب الآخر، يواصل الطلاب الجدد المنضمون حديثاً لبرنامج «المبرمج المحترف» متابعة التدريبات والتحديات البرمجية التي تضعهم على طريق الاحترافية، حيث تجتمع البرمجة مع الابتكار، وذلك لإعداد جيل جديد من المبرمجين الموهوبين القادرين على المنافسة في عصر أصبحت فيه البرمجة أساس النهضة والتطور العلمي.

تبسيط العلوم

يتميز برنامج تبسيط العلوم بتَعلُّم العلوم بالمرح، حيث يتم تدريب الطلاب على المنهجية العلمية في التفكير وأساسيات البحث العلمي وبعض طرق توصيل العلوم التي تساعد من دورها في بناء جيل من الباحثين والمستكشفين والذين لديهم المهارات الكافية لتبسيط العلوم والمعارف التي لديهم وتوصيلها بشكل مفهوم للجمهور.

وذلك من خلال رحلة استكشافية يستكشفون خلالها التحديات العلمية التي واجهت العلماء السابقين.

مبادئ الإلكترونيات

أما برنامج مبادئ الإلكترونيات (كول جادجت) فهو برنامج لتعليم الطلبة الجدد مبادئ الإلكترونيات والتفكير الحاسوبي عن طريق بناء الطلاب لأدوات إلكترونية بسيطة كساعات اليد والمنبه وأجهزة حماية منزلية وغيرها العديد لاستخدامها في حياتهم اليومية وبرمجتها للقيام بمهامها وربطها بالإنترنت للتحكم بها عن بُعد.

وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بتعلم الطلبة أساسيات العمل اليدوي (DIY) وخلال المرحلة يقوم الطلاب بتصميم أجسام هندسية مختلفة على ألواح الكرتون، ومن ثم تركيبها لبناء أشكال إبداعية من مخيلتهم.

وفي المرحلة الثانية يتعلم الطلبة أساسيات في الهندسة الإلكترونية وبناء الدوائر الإلكترونية، ومن ثم يتدرج الطلبة في تطبيقاتهم العملية من دوائر إلكترونية بسيطة إلى إدخال الحساسات المختلفة.

حاجيات

ولفتت إلى أن تلك الأنشطة تسهم في تلبية الاحتياجات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين بهدف تنمية شخصياتهم تنمية كاملة حتى يكونوا أعضاء منتجين في مجتمعهم يساهمون فيه طبقاً لمواهبهم، وزيادة فرص التعلم للطلبة الموهوبين خارج دائرة الصف الدراسي، وتقديم برامج متخصصة تهدف إلى دعم قدرات خاصة للطلبة ودعم اهتماماتهم.

جلسات توجيه

أوضحت الدكتورة مريم الغاوي أنه تم تنفيذ جلسات توجيه وإرشاد جمعي خلال البرنامج لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطبة، واشتمل البرنامج الشتوي على 4 برامج فرعية، وهي:

الإلكترونيات الذكية، والمبرمج المحترف، وتبسيط العلوم، ومبادئ الإلكترونيات. وهدف المخيم الشتوي إلى توفير بيئة تربوية تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، وتوفير بدائل وخبرات تعليمية تستجيب لحاجات الطلبة الموهوبين.