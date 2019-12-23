شرطة دبي تواصل برامجها الشتوية لطلبة المدارس

المصدر: دبي - البيان

يواصل 350 طالباً وطالبة مشاركاتهم في أنشطة وفعاليات البرنامج الشتوي الثاني الذي ينظمه مجلس شرطة دبي الطلابي في مركز حماية الدولي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والمعرفية، وشغل وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة والمنفعة.

وقال الملازم خليل ميرزا أهلي، رئيس قسم البرامج الطلابية بمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن أنشطة وفعاليات البرنامج الشتوي انطلقت في 4 مراكز تدريبية، وهي مدرسة أحمد بن سليم للتعليم الأساسي بالممزر، ومدرسة حماية للبنات بالكرامة، وأكاديمية شرطة دبي.

إضافة إلى المخيم الكشفي بمنطقة العوير، وقد تم تخصيص الأسبوع الأول لمبيت الطلاب والطالبات للمرة الأولى في المخيمات الخاصة بكل فئة.

وأكد الملازم خليل ميرزا أن المركز حريص على زرع الثقافة التوعوية في نفوس الطلبة، وتقوية دوافعهم نحو التصدي للسلبيات ودرئها من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة، وتنمية مهاراتهم الشخصية كالقيادة والاعتماد على الذات، والتمسك بالمبادئ والقيم الإيجابية.

وأوضح الملازم خليل ميرزا أن الطالب أو الطالبة يبدؤون يومهم بنشاط رياضي، ثم تلقي محاضرات مختلفة كتعلم الإسعافات الأولية أو مبادئ الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع طفايات الحريق، أو الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ورش الأعمال الحرفية، وورش أخرى لبرمجة الروبوتات، إلى جانب تنظيم برامج ترفيهية ومسابقات رياضية وثقافية مختلفة.

كما وزار الطلاب مركز شرطة الخيالة العوير، واطلعوا على آلية ترويض وتهذيب الخيول، ورعايتها والعناية بها طبياً ونفسياً، واستمتع الطلاب كذلك بعروض الكلاب البوليسية K9 التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشئات والطوارئ، واطلعوا على أبرز مهارات الكلاب في مكافحة الجرائم وضبط مرتكبيها، والبحث عن المخدرات المخبأة، وكيفية تمييز رائحة المتهم بمسرح الجريمة.