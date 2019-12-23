«التربية» تطلق 7 معسكرات شتوية لطلبة المدرسة الإماراتية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم 7 معسكرات شتوية تستمر خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لإعداد وتأهيل الطلبة للمشاركات في المسابقات الوطنية والعالمية التي تعقد عام 2020 في مختلف المجالات، وإثرائهم بمهارات تدريبية عملية تعزز لديهم مفهوم التطور والإرشاد.

وتتيح الفرصة للطلبة الشغوفين بالعمل الكشفي لاكتشاف قدراتهم وإبداعاتهم، وتهدف الوزارة من تنظيم تلك المعسكرات إلى الخروج عن الإطار التقليدي وتعزيز العمل التطوعي والكشفي لدى طلبة المدرسة الإماراتية، واستحدثت الوزارة معسكر تدريب للبرمجة تعد نواة من الطلبة ليشاركوا في مسابقة عالمية للبرمجة في كازاخستان الشهر المقبل.

تطوير مهارات

من جهتها قالت آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة أطلقت 7 معسكرات خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لتدريب الطلبة في مجالات مختلفة، ويشارك في تلك المعسكرات بواقع 4 آلاف و450 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار.

وذلك لإشراكهم في أنشطة متنوعة تساهم في تطوير مهارات الاتصال والقيادة لديهم، فضلاً عن إيجاد فرص تطوعية تتناسب مع قدرات المتطوعين وطموحاتهم.

وذكرت أن الوزارة تسعى لإنشاء جيل من الخريجين القادرين على التعبير عن أفكارهم وآرائهم بانضباط وتوازن، ومتمكنين من استخدام مهارات العصر، والوصول إلى مصادر المعرفة وتحليلها وتطبيقها في مواقف حياتية واقعية بصورة مبتكرة على نحو يمكنهم من تمثل قيم المسؤولية.

حركة تربوية

وتابعت: إن المعسكرات التي تعكف الوزارة على تنفيذها تعتبر حركة تربوية مفتوحة للجميع وموجهة للفتية والشباب ولها مبادئها وطريقتها الخاصة التي تميزها عن الأنشطة الأخرى، كما أنها تعمل على رفع مهارات وقدرات الطلبة لتأهيلهم في المنافسات العليا.

وتفصيلا: قالت الشامسي إن المعسكرات السبعة تتمثل في معسكر المناهزات وهو معسكر تخصصي يهدف لتدريب الطلبة في مجال الأولمبياد العالمية.

حيث يستهدف الطلبة المنتسبين للبرنامج ورفع مهاراتهم وقدراتهم العلمية لتأهيلهم في المنافسات العالمية بواقع 125 طالباً وطالبة، ومعسكر تدريب البرمجة لتدريب الطلبة ورفع مهاراتهم وقدراتهم العلمية التي تؤهلهم في المنافسات العالمية في البرمجة بواقع 22 طالباً.

والمعسكر الثالث هو معسكر كشافة المدرسة الإماراتية وهو يعد معسكرا تخصصيا يكتسب من خلاله الطلبة مجموعة من المهارات الكشفية منها المشي السكري والإسعافات الأولية ومهارات الإنقاذ والمهارات التكنولوجية.

ويستهدف جميع المراحل بواقع 700 طالب وطالبة، أما معسكر التطوع التخصصي فيطرح مجموعة من المسارات التي استخدمتها الوزارة ضمن اطر موجهة يتم من خلالها تأهيل وتمكين المتطوعين للعمل التطوعي في مجال تخصصي محدد يقوم على المهارات والبرامج التي حصل عليها خلال المسار واجتازها بنجاح (كالتحكيم، والتقييم، والتدريب، والروبوت، والبرمجة، والتطوع الإعلامي) .

ويستهدف المتطوعين المسجلين في مسار التحكيم والتطوع الإعلامي بواقع 250 طالبا، وشارك في معسكر الجوجيتسو 600 طالب وطالبة وهو معسكر تخصصي يهدف لنشر ثقافة رياضة الدفاع عن النفس وتعزيز اللياقة البدنية والثقة بالنفس.

تمكين عالمي

ويشارك في معسكر الذكاء الاصطناعي والروبوت 2020 نحو 250 طالباً وطالبة، حيث يعمل المعسكر على تمكين الطلبة للتنافس عالميا وذلك لتحقيق مئوية الإمارات 2071، حيث تم التركيز في هذا المعسكر على المسابقات المستحدثة في بطولة الذكاء الاصطناعي وتدريب الطلبة بشكل عميق علي المهارات العليا التي تتضمنها البطولة، والتي من المتوقع ان يشارك فيها اكثر من 3 آلاف طالب.

إعداد

والمخيم السابع والأخير هو عبارة عن برنامج عملي ومهني داخل الدولة، ويستهدف 2500 طالب وطالبة، وهو عبارة عن برنامج «إعداد» يتيح للطلبة الفرصة للتدريب وممارسة العمل في شركات ومؤسسات من القطاع الخاص والقطاع الحكومية وفق ميوله واهتماماته وشغفه خلال فترة الإجازات الفصلية.

ومن جانبه قال المهندس خلفان المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية الأنشطة بالوزارة، إن المعسكرات تكسب الطلبة سلوكيات ومهارات ومعارف إيجابية، والتي من شأنها أن تصقل خبرات الطلبة وتنمي قدراتهم وتؤهلهم للتكيف مع متطلبات المجتمع والمشاركة بفاعلية في مشاريع الخدمة العامة، وتمكنهم من خوض منافسات على الصعيدين الوطني والعالمي.

تقويم السلوك

وأشار إلى أن المعسكرات لها إيجابيات كثيرة تلمسها المؤسسة التعليمية من خلال تعديل السلوك وتقويمه لدى الطلاب من حيث نشر الثقافة الإيجابية المجتمعية داخل أسوارها وفصولها التعليمية التي تشيع المحبة والإخاء والتكافل والتلاحم كسلوك مسؤول ومقدر يمتد تأثيره ليقلل من السلوكيات السلبية لدى الطلاب استجابة لما يلمسونه من تغيير في الثقافة السائدة.

وذكر أن الوزارة تحرص على شغل أوقات الفراغ لدى الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال تلك المعسكرات واستحداث نشاطات جديدة وفعاليات شبابية تحفيزية لخدمة المجتمع بكافة شرائحه، وتهدف المعسكرات الكشفية إلى المساهمة في تربية وتنمية الشباب لتحقيق أقصى ارتقاء بقدراتهم الروحية والعقلية والاجتماعية والبدنية كأفراد ومواطنين مسؤولين في مجتمعاتهم.

إضاءة

تحرص وزارة والتعليم على تنظيم العديد من المخيمات لإشراك طلبة المدرسة الإماراتية فيها وتحفيز الطلبة وإكسابهم مهارات متنوعة ومنها مخيم «البيت متوحد» الذي جاء تحت شعار «التراث للحياة» بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بمشاركة آلاف الطلاب والطالبات المواطنين من الصف العاشر وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية في كافة إمارات الدولة.

وذلك بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني.