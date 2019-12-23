طالبتان من جامعة الإمارات تفوزان بأفضل «بوستر» علمي في مؤتمر عالمي

المصدر: العين - داوود محمد

أحرزت الطالبتان فاطمة التميمي وملاذ علي محمد، من قسم الجيولوجيا بجامعة الإمارات، المركز الأول لأفضل لوحة بحثية (بوستر)، خلال مشاركتهما في مؤتمر علوم الأرض «الزيت والغاز 2019» الذي عُقد في كوالالمبور.

وكان البحث المقدم تحت عنوان: «التقييم الجيوفيزيائي لإمكانات الهيدروكربون في أحد الأحواض الرسوبية العالمية»، دراسة حالة باستخدام برنامج البترول، ويعد هذا البحث من أهم المخرجات لأحد المشاريع الطلابية.

محاور

وأشارت الطالبة الباحثة فاطمة التميمي إلى أن فكرة البحث تتمحور حول استخدام أحدث البرمجيات المستخدمة في الصناعة، وهو برنامج البترول في قسم الجيولوجيا بجامعة الإمارات، من خلال الاتفاقية المبرمة مع شركة شلمبرجير العالمية.

وقد تم استخدام البرنامج في إعداد نموذج جيوفيزيائي وبتروفيزيائي لأحد الأحواض الرسوبية العالمية، ومحاكاة الموديل للوصول إلى الطبقات الخازنة للبترول، وتحديد نوعية ومواقع المصائد البترولية المحتملة، وتقدير أولوية حفر تلك المناطق ومدي الاحتمالات البترولية (الزيت والغاز) بها، وأهم المناطق الواعدة بها، كما تم تفسير أكثر من مئتي خط سيزمي ثنائي الأبعاد بمنطقة الدراسة.

آلية

ومن جهتها، ذكرت الطالبة ملاذ علي محمد أنه من خلال الدراسة، أمكن تحديد كفاءة الطبقات الخازنة للبترول من حيث توزيع المسامية والنفاذية ودرجة تشبع المياه بها، وتحديد الطبقات الحابسة للبترول، خلاف تقييم صخور المصدر ومدى جودتها والنسبة الإجمالية للكربون العضوي، وتخليق الزيت الخام في صخور المصدر.

ونوهت الطالبتان بأنه تم عرض المشروع بالمؤتمر الذي ضم عدداً كبيراً من المتخصصين في الاستكشاف والتنقيب عن الزيت والغاز من جميع أنحاء العالم، وضم المؤتمر أكثر عن 25 دولة.

وأعرب الدكتور أمير جبر، أستاذ الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، عن تقديره للمستوى الرفيع الذي حققته الطالبات، والنتائج الباهرة التي وصلتا إليها. وتُعدّ الدراسة خبرة عملية رائدة للطلبة المشاركين في المشروع، ويؤهلهم لتحمل مسؤوليات العمل المباشر في شركات البترول، ويثري خبراتهم من خلال دراسة وبيانات حقيقية.