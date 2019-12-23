رسائل الماجستير في جامعة زايد تناقش المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي

نظّم قسم الدراسات القانونية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد، بمشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومديرية القضاء العسكري، سلسلة من الجلسات اليومية العلنية على مدى الأسبوع الماضي في حرم الجامعة بأبوظبي، لمناقشة رسائل الماجستير في برنامج ماجستير الآداب في الدراسات القضائية لخريجي الدفعتين الحادية عشرة والثانية عشرة من البرنامج.

وعُقدت الجلسات بحضور الدكتور عبد المحسن أنسي، نائب مدير الجامعة المشارك، والأستاذ الدكتور فارس هواري، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور إمام عطالله، رئيس قسم الدراسات القانونية، وجمهور من أسرة الجامعة.

وبلغ عدد الخريجين الذين نوقشت أطروحاتهم في هذه الجلسات لاستكمال متطلبات البرنامج أكثر من 30 طالباً وطالبة من أبناء الدولة، وقامت بمناقشتهم لجان ثلاثية مشكّلة من أساتذة متخصصين في مختلف فروع القانون من داخل جامعة زايد وخارجها.

وتناولت دراسات الباحثين العديد من الموضوعات القانونية الجديدة، مثل المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي، ومواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاكمات القضائية عن بعد، والمراقبة الإلكترونية، وجميعها موضوعات استحدثها المشرع الإماراتي وناقشها الباحثون في بحوثهم، بما يكشف جوانب القوة وسبل الاستفادة منها. أبوظبي - البيان